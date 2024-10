A- A+

Em 2025, a Caixa Econômica Federal quer ganhar tração como banco de investimento em operações de renda variável. Além disso, o banco vai abrir nova frente junto ao mercado imobiliário, fechando o ciclo em suas operações com tudo que envolve financiamento ao setor.

Como coordenador de ofertas de renda fixa, o banco de investimentos da Caixa ajudou a estruturar cerca de R$ 7 bilhões em operações no acumulado deste ano, e isso é mais que o dobro de todo o ano de 2023. O desempenho fez a Caixa alcançar a décima posição no ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Marco Buzzo, superintendente de Mercado de Capitais da Caixa, vê espaço para ganhar mais posições. O banco quer fortalecer sua atuação em ofertas de ações e Buzzo acredita que a queda dos juros nos Estados Unidos tende a trazer um fluxo de recursos de investidores estrangeiros para o Brasil, abrindo oportunidade para que ofertas de ações voltem a acontecer. Assim, o objetivo é ter estruturas prontas no ano que vem, deixando o banco preparado para uma eventual retomada das ofertas de renda variável.

Ele lembra que, tradicionalmente, o investidor internacional é um comprador relevante em ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), em especial as de maior porte. Este ano, a Caixa ajudou a estruturar operações como a captação de R$ 3 bilhões pela Eletrobras, e a de R$ 2,1 bilhões da Localiza. Ao todo, o banco distribuiu R$ 6,7 bilhões por meio de ofertas até setembro, contra R$ 3,2 bilhões em todo o ano de 2023.

Já no mercado imobiliário, onde a Caixa é líder de financiamento, o seu banco de investimento deve ganhar um empurrão com o plano que envolve a estruturação de ofertas de instrumentos de renda fixa. A ideia é complementar a atuação do conglomerado como agente financiador. O banco quer atuar como assessor financeiro, aproximando as empresas dos investidores.

Se bem-sucedida, a atuação pode ser estendida no futuro a outros setores em que o banco é forte, como o de infraestrutura, que deve buscar novos modelos de financiamento diante da carteira robusta de projetos que terá de tocar nos próximos anos.



Conferência dos Guararapes



Inteligência Artificial – Novos Horizontes em Negócios e Geopolítica será o tema da II Conferência Internacional dos Guararapes. O evento promovido pelo Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID) e pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais (IBREI), acontece nesta terça-feira (08), de forma híbrida. Detalhes no site www.iperid.org. Começa 7h30.

Congresso

Inteligência Artificial também será tema de debate no 36º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, nos dias 11 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco. O CEO deep tech Di2win, Paulo Tadeu, participa, no domingo (13), às 16h, de debate sobre a relação da Inteligência Artificial e o mercado de saúde, principalmente no controle glosas médicas, na redução de erros e na otimização dos processos de faturamento de hospitais e clínicas.

Experiência do cliente

Dias 23 e 24 de outubro, Recife sedia o CSX Week, considerado o maior evento da América Latina com foco no sucesso e na experiência do cliente. A programação do primeiro dia acontece no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, e conta com palestras de representantes de grandes empresas como Amazon, Nissan e Cinemark. No segundo, o evento será realizado no Moinho Recife Business & Life, no Recife Antigo, com foco em networking e em rodadas de negócios. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Leia também no Movimento Econômico:

Nesta 3ª, Conferência dos Guararapes discutirá IA nos negócios

MME abre chamada pública para seleção de hubs de hidrogênio de baixa emissão

Veja também

Coluna Movimento Econômico Combustível do Futuro: desafios e investimentos de R$ 200 bilhões; entenda