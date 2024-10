Carrefour coloca à venda 18 lojas que foram do BIG Bompreço

A- A+

O Carrefour contratou o Bradesco BBI para auxiliar nas negociações de venda de 65 lojas que incluem 18 unidades em funcionamento remanescentes da antiga marca BIG Bompreço, que tinha uma atuação forte no Nordeste. O Bompreço é uma das marcas que virou sinônimo de fazer a feira num supermercado entre os consumidores de vários estados do Nordeste, como Pernambuco e Paraíba, entre outros.

Há dois anos, o Carrefour vendeu 10 lojas do BIG Bompreço ao grupo de origem maranhense Mateus, que abriu supermercados em estados que não atuava, como Pernambuco. “A nossa torcida é para que todas estas lojas continuem abertas, gerando emprego”, comenta um consultor do setor de comércio que não quis se identificar. A atividade é intensiva no uso de mão de obra.

Também foram colocadas à venda 39 lojas com a bandeira Nacional que concentra suas unidades no Sul do País e também foram compradas pelo Carrefour.

Bompreço, uma grande rede de supermercados do NE

Nos anos 1990, a rede Bompreço chegou a ser a terceira maior rede supermercados do País e na época era também o maior empregador do Nordeste. Já com a bandeira BIG, o BIG Bompreço chegou a ter 59 supermercados e 38 hipermercados nos Estados de Pernambuco, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia.

O Bompreço também foi pioneiro num clube de fidelização chamado Bom Clube e também inovou, na época, lançando um cartão próprio, o Hipercard. Também desenvolveu campanhas publicitárias que marcaram época como o Orgulho de Ser Nordestino. O grupo Bompreço começou com uma pequena mercearia no interior de Sergipe que se transformou numa grande rede de varejo.



O Grupo Carrefour comprou o Grupo BIG há pouco mais de dois anos. A operação teve que ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Depois disso, algumas lojas fecharam e o Carrefour decidiu concentrar a sua atuação nos atacarejos. Desde 2018, o Grupo BIG fazia parte da sociedade formada entre a empresa de investimentos Advent International e o Walmart, que passou muitos anos como dono das lojas que foram do Bompreço.

