Coluna Movimento Econômico Com novas pesquisas, etanol tende a avançar sobre a gasolina Testes com etanol devem durar de 4 a 6 meses na primeira etapa, onde a adição evoluirá de 27% para 30%

Indústrias ligadas à mobilidade, como montadoras e produtoras de combustíveis, além do próprio governo federal, iniciam os testes para aumento da mistura de etanol anidro à gasolina. A medida é um passo importante para a descarbonização brasileira.

A determinação dos testes veio após workshop realizado em Brasília, pelo Ministério de Minas e Energia, na semana passada. A intenção é analisar os impactos do aumento do percentual da mistura, medindo fatores como emissões, consumo e dirigibilidade, para garantir que não haja nenhum tipo de problema para os veículos, conforme explica o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha.

Atualmente, o percentual de etanol na gasolina tem limite de 27% e o aumento para 35% está sendo estudado como caminho para reduzir as emissões nacionais de CO2. Além de ser mais limpo, o etanol é uma fonte de energia renovável e sua maior participação na matriz de combustíveis representa um passo estratégico na direção de uma mobilidade mais sustentável, menos suja e mais econômica.

Os testes devem durar de 4 a 6 meses na primeira etapa, onde a adição evoluirá de 27% para 30%. Na segunda, avançará para os 35%. Segundo Renato Cunha, a indústria tem plena capacidade de atender à demanda extra gerada com o eventual aumento da mistura de etanol anidro à gasolina, quer seja na proporção de 30% ou 35%.

Portos sustentáveis

Suape sedia até hoje o 1º Encontro Anual da Aliança Brasileira para Descarbonização de Portos (ABDP). Trata-se de uma iniciativa brasileira que reúne portos de todo o mundo com o objetivo de reduzir as emissões de carbono e promover práticas sustentáveis. A Aliança facilita a troca de conhecimento e tecnologia, além de fomentar a implementação de soluções inovadoras para descarbonizar as operações portuárias.

APM Terminals

E por falar em Suape, a APM Terminals promove o evento de lançamento da pedra fundamental de seu novo terminal de contêineres no porto pernambucano na próxima sexta-feira, dia 22, em evento para convidados.

APES 50 anos

A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) comemora seus 50 anos na próxima quinta-feira com uma grande festa no Mirante do Paço. João Alves, das redes Soberano e Rende Mais e atual presidente da entidade, passará o cargo a Jailson Leite, do supermercado Iguaçu. Os empresários João Carlos Paes Mendonça, fundador da APES e presidente honorário da entidade, assim como o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, serão homenageados.



Neurotech

Mais de 4.500 mulheres recifenses se inscreveram gratuitamente na capacitação “Vem pra Dados, Mulher!” que será desenvolvida pela Télos em parceria com a Neurotech e o Porto Digital. A grande maioria delas não tem nenhum tipo de renda. Todas as inscritas irão participar, em janeiro de 2025, da primeira fase do processo, chamada Trilha Start, com acesso a conteúdo sobre Lógica de Dados, Gestão Ágil e Inglês Técnico Básico. Serão 6 meses de curso online com 20 horas semanais. Ao final, a Neurotech irá absorver 30 dessas mulheres em seu quadro e as demais capacitadas estarão à disposição para que outras empresas parceiras contratem.

Mercado imobiliário de Olinda

A CME Construção lança o Marcos Freire Residence em Olinda, com valor médio de metro quadrado em torno de R$ 8 mil. Em evento nesta quinta-feira (21), às 9h, no cinema do Shopping Patteo, a família Muniz, que já atua há 50 anos na construção civil, vai apresentar o residencial situado na beira-mar de Bairro Novo, em Olinda.

Agenda TGI

A 26ª edição da Agenda TGI já tem data marcada: dia 26 de novembro às 19h, no Teatro do Riomar. Francisco Cunha apresentará o tema "Escassez - Crise Imediata e Soluções que Precisamos Encontrar" com uma análise abrangente de 2024 e as principais projeções para 2025 do Recife, de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo.



