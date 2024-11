Com taxa de desocupação caindo, pressão sobre a Selic se eleva

A- A+

A Taxa de Desocupação do trimestre encerrado em setembro, que foi anunciada pelo IBGE na última quinta-feira e ficou em 6,4%, deve implicar em aumento na taxa Selic, segundo economistas ouvidos pela coluna. Nos trimestres imediatamente anteriores, o número de desocupação vem regredindo.

Isso se traduz num mercado de trabalho mais aquecido e mais dinheiro na mão da população. Quando esses fatores se somam, significa que o consumo tende a subir, pressionando a inflação. O período é favorável às vendas, com Black Friday e Natal sendo estímulos naturais.

A posição do Banco Central tem sido de alerta diante de um possível repique inflacionário. Projeções atualizadas para a inflação brasileira em 2024 pelo Ipea estimam que o IPCA fique em 4,4%, e o INPC em 4,2%. Mas, ainda assim, para muitos, nada justifica uma taxa de juros tão elevada.





REC’n’Play

No próximo dia 08, sexta-feira, estarei representando o Movimento Econômico como debatedora no REC’n’Play. Participo da mesa de debates “O Futuro do jornalismo”, ao lado de Matheus Netzel, do PODER 360 Graus, Monique Cabral, do Recife Ordinário, Angélica Tasso, da TV Globo. A moderadora será Rosário Pompéia, da LeFil. Será no Moinho Recife – Lounge, às 14h.



Saúde

A criação das Câmaras Especializadas de Saúde pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco é um marco que promete transformar a maneira como conflitos na área de saúde são tratados. Para Pedro Bacelar, sócio gestor do Bacelar & Cabral Advogados, escritório especializado em Direito médico, a iniciativa é vista como uma "revolução no modo de resolver questões relacionadas à saúde", oferecendo uma alternativa à tradicional judicialização.



Gerdau Transforma

O Gerdau Transforma está com as inscrições abertas. O programa de capacitação e mentoria gratuitas para o empreendedorismo será dedicado aos empreendedores de Recife com mais de 18 anos que possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender. O curso será realizado na modalidade presencial, entre os dias 04 e 08 de novembro. As inscrições são válidas até dia 03 de novembro no site www.gerdautransforma.com.br.

Guararapes

O superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, inaugurou ontem a decoração de Natal do centro de compras, com investimentos de R$ 2 milhões. A expectativa da direção é alcançar um crescimento de 12% nas vendas e de 5% no fluxo de clientes neste Natal. Ao longo de 2024, foram investidos no Guararapes R$ 25 milhões para a sua modernização, mesmo valor projetado para 2025.

Gás

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) e a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) irão promover, no dia 8 de novembro de 2024, das 8h30 às 16h, no Recife Expo Center, em Recife, o evento 'Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária'. Inscrições gratuitas até 5 de novembro de 2024 pelo site www.abegas.org.br/formulario-de-inscricao-para-o-seminario.

Usina Experience

A Usina do Seguro vai reunir empreendedores e profissionais no Usina Experience, um encontro com foco na abordagem, crescimento de vendas e networking. Será dia 05, das 13h às 18h, no auditório do Sebrae-PE. As inscrições já estão abertas no site Sympla.



Leia também no Movimento Econômico:

Sergipe anuncia expansão de gás natural encanado em Lagarto e Umbaúba

Noronha Verde: projeto de R$ 300 mi vai eliminar diesel na produção de energia

Brasil ganha mais um feriado nacional em novembro: o da Consciência Negra

Veja também

Coluna Movimento Econômico A vez do CO2 na transição energética; entenda