A- A+

Coluna Movimento Econômico Fake news e as brechas para lavagem de dinheiro As bets acabaram se beneficiando das mentiras sobre taxação do Pix

As fake news sobre a suposta taxação do Pix geraram grande desgaste ao governo Lula, fortalecendo a oposição. Mas, sobretudo, ampliaram brechas para a lavagem de dinheiro no Brasil. A desinformação, somada à comunicação deficiente do governo federal sobre o monitoramento financeiro pela Receita Federal, comprometeu o principal objetivo da medida: rastrear recursos ilícitos.

No final de 2024, durante a XXII Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), foram aprovadas ações importantes, como o diagnóstico de fragilidades em ativos virtuais e a análise de vulnerabilidades nas apostas online. Esses esforços buscam fortalecer o sistema financeiro contra fraudes eletrônicas, um dos maiores desafios atuais.

O problema, porém, é imenso. Segundo Ahmed El Khatib, professor da FECAP e UNIFESP, a lavagem de dinheiro no Brasil resulta em perdas de R$ 200 bilhões anuais em impostos. E boa parte disso está associada ao crescimento das apostas esportivas online, as chamadas "bets".

As bets também estão contribuindo para o endividamento da população. Um estudo recente da CNC revelou que essas plataformas movimentaram R$ 240 bilhões em 2024, desviando R$ 103 bilhões do varejo e agravando o endividamento de quase 2 milhões de brasileiros. O Banco Central revelou que, somente em agosto, beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões às apostas.

Vale lembrar que as apostas online foram autorizadas pela Lei Federal 13.756, de 2018, permitindo que as empresas do setor crescessem rapidamente no Brasil, num ambiente sem restrições. Hoje, essas empresas investem pesado em publicidade e patrocinam grandes clubes de futebol, consolidando sua presença.

As bets se tornaram uma ferramenta prática para a lavagem de dinheiro porque cresceram sem regulamentação. A iniciativa para regular o setor só veio em 2024, com a Portaria nº 1.231/2024, que restringe a publicidade e bloqueia sites irregulares. Mesmo assim, os desafios persistem. Por exemplo, o governo ainda não sabe como impedir o uso de recursos do Bolsa Família para esse fim.

O episódio do Pix escancara dois problemas centrais: a dificuldade do governo em combater a desinformação nas redes sociais e a ineficiência em conter os danos socioeconômicos gerados pelas apostas online. A solução passa por regulamentação mais rigorosa, fiscalização eficaz e uma comunicação pública que recupere a confiança da população.

Expansão no Setor de Alimentação

O Burguer do Nô, marca conhecida pelos hambúrgueres assados na brasa, inaugurou sua segunda unidade no Shopping Guararapes, marcando a entrada em praças de alimentação. A expansão reforça a estratégia de crescimento da empresa, liderada por Danilo Gomes, que se inspira na trajetória de sucesso do restaurante Bode do Nô. Atualmente, a marca também possui uma unidade em Boa Viagem.

Vagas Gratuitas para Cursos no Recife

A Prefeitura do Recife, por meio do programa Qualifica Recife, está oferecendo 1.850 vagas para cursos profissionalizantes em diversas áreas. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, contempla 98 turmas distribuídas em 13 escolas profissionalizantes da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (20), na plataforma GO Recife, disponível no aplicativo Conecta Recife ou no site [gorecife.recife.pe.gov.br/cursos](https://gorecife.recife.pe.gov.br/cursos).

Leia também no Movimento Econômico:

NE soma 800 vagas em concursos públicos: confira lista atualizada

Grupo João Santos vai dar início à venda de ativos

Veja também