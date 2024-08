A- A+

Pesquisa da KPMG divulgada há poucos dias mostra que o mercado de fusões e aquisições no Brasil registrou um crescimento de 16,7% no segundo trimestre de 2024. De abril a junho deste ano, foram registradas 426 operações, o maior número em um trimestre em dois anos no país.

Já o recorte feito pela PwC Brasil revela que no Nordeste foram 34 novas operações realizadas entre janeiro a junho, a maioria na área de tecnologia. Foram 10 a mais que no mesmo período de 2023, quando foram registradas 24 operações. Na região, a Bahia lidera o ranking com 15 operações, a maioria também em tecnologia. Ceará veio em segundo, com sete operações, e Pernambuco em terceiro, com cinco.

Embora isso possa indicar renovação na confiança dos investidores no mercado brasileiro, o cenário atual está longe das expectativas estabelecidas no final de 2023. Para Gustavo Biglia, sócio do Ambiel Advogados e especialista em Direito Societário, naquele período, o mercado indicava uma alta demanda para operações ao longo de 2024.

As incertezas em torno da Reforma Tributária e a instabilidade econômica resultante do aumento dos gastos públicos diluíram a confiança de boa parte dos investidores. De todo modo, na visão do especialista, o Brasil continua atraente pelo seu potencial econômico e pela desvalorização da moeda nacional.

A predominância das operações no setor de tecnologia, se justifica pela necessidade de transformação digital em quase todos os negócios.

Mas há outro setor bastante promissor: o de apostas esportivas. Recentemente regulamentado pelo Governo Federal, por meio da Lei 14.790/2023, tende a ser um dos mais atrativos nas próximas temporadas.

Audens EDU

Tiago Barra, que foi executivo da 99, Rappi e Empiricus, será um dos professores na imersão Gestão do Futuro, que a Audens Edu formatou para explicar como usar ferramentas de growth (crescimento), usada por empresas que desejam turbinar sua expansão. Gestão do Futuro é o tema que Barra vai explorar, abordando além de growth, novas tecnologias e como identificar e reter os talentos nas corporações.

Azul

O CEO e cofundador da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, está no Recife nesta quinta-feira. Ele é a atração da edição 2024 do CEO Lunch do Experience Club Nordeste, no Armazém Blu’nelle, região central do Recife para convidados. O norte-americano está no Brasil há 16 anos, desde a fundação da Azul, em 2008.

Dia de Campo

No próximo sábado, dia 10, às 8h, a Fazenda Agro FTI, realiza em Bezerros o seu 2º Dia de Campo, com palestra do Dr. Fernando Meirelles sobre “Estratégia de baixo custo para uma pecuária eficiente e produtiva”. Marcelo Tavares de Melo, organizador do evento, também apresentará os animais do Leilão Touros Agro FTI –Etapa Sindi.

Morar Bem

Até julho passado, 4.284 famílias já haviam recebido R$ 56 milhões a fundo perdido do Governo de Pernambuco para comprar sua casa própria dentro do Morar Bem, primeiro programa pernambucano de habitação de interesse social. A iniciativa coloca o estado no 3ª lugar da lista dos que mais subsidiam habitação no Brasil, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Direito Ambiental

Advogado pernambucano referência em Direito Ambiental no Brasil, Ivon Pires foi convidado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Norte para palestrar no I Fórum Nacional de Direito Ambiental e Energia, que acontece nesta sexta (9) em Natal. O evento será no Plenário da OAB. Ivon Pires vai abordar a advocacia ambiental à luz da lei da liberdade econômica

Leia também no Movimento Econômico:

Combinação de cana e gado tende a prosperar na Zona da Mata

Receita Federal esclarece: atleta não paga Imposto de Renda sobre medalhas

Veja também

INDÚSTRIA Shineray vai investir R$ 75 milhões na expansão da fábrica em Suape