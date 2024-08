A- A+

Coluna Movimento Econômico Ideb e PNAD destacam estados do NE. Para o bem ou para o mal A queda na taxa de desocupação nacional no segundo trimestre de 2024 caiu para 6,9% e isso é faca de dois gumes

A semana foi marcada por duas notícias que colocam estados do Nordeste em evidência. Vamos começar pela boa: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. Divulgado na última quarta-feira pelo MEC, ele destaca Pernambuco, Piauí e Ceará.

Os dois primeiros conseguiram atingir a meta estabelecida em 2005, figurando ao lado de Goiás como as três únicas redes estaduais que alcançaram esta marca no ensino médio. Pernambuco superou a média nacional no Ideb 2023 e alcançou o primeiro lugar no Norte-Nordeste, com nota 4,5, enquanto a média nacional ficou em 4,3.

Já o Ceará conquistou o melhor resultado do Brasil nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e nos anos finais (6º ao 9º ano), considerando apenas a rede pública de ensino.

A outra notícia envolve a metáfora do copo, ou seja, há quem veja o copo meio cheio ou meio vazio. Ela se refere aos números divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, na última quinta-feira (15/8), do IBGE.

Pernambuco e Bahia tiveram redução na taxa de desocupação no segundo semestre frente ao primeiro. A maior queda foi observada na Bahia (-2,9 pontos percentuais) -o estado passou de uma taxa de desocupação de 14% no primeiro trimestre para 11,1% no segundo.

Pernambuco também teve redução de -2,6 pontos percentuais, o que lhe deixa com saldo de 11,5% no número de pessoas desocupadas. Apesar da regressão, os dois ainda lideram no país em número de pessoas desocupadas, ficando Pernambuco em primeiro e a Bahia em segundo lugares. Na verdade, ambos trocaram de posição, já que os baianos vinham liderando o ranking.

Mas tem outra notícia, que envolve o Brasil como um todo, que precisa ser analisada, porque é faca de dois gumes: a taxa de desocupação. No segundo trimestre de 2024 ela caiu para 6,9%, recuando um ponto percentual (p.p.) frente ao primeiro trimestre e chegando ao seu menor valor para um segundo trimestre desde 2014 (6,9%).

Esse é o lado bom. Basta lembrar que durante 2020, a taxa média de desocupação foi de 13,5%. Naquele ano, devido à pandemia, as maiores taxas de desocupação ficaram com Bahia (19,8%), Alagoas (18,6%), Sergipe (18,4%), Rio de Janeiro (17,4%) e Pernambuco (16,8%).

O lado ruim é que pode acelerar a inflação e levar o Banco Central a aumentar a taxa de juros, como já sinalizou o BC na última ata do Copom, caso seja necessário para assegurar a convergência à meta de 3%.

Fiepe Ambiental

O Conselho Temático de Meio Ambiente da Fiepe realiza o 6º Fiepe ambiental, desta vez abordando o tema “ Saneamento: tratamento da água e efluentes". O evento será online, gratuito e com entrega de certificado, ocorrendo no dia 20 de agosto, das 18h às 20h. Inscrições no Sympla.

Ciclistas

Na segunda-feira (19), quando se comemora o Dia Nacional do Ciclista, o Plaza Shopping, que possui o selo de Empresa Amiga do Ciclista, realiza nova edição da ação Estação Duas Rodas com manutenção de bikes gratuita. Será das 14h às 18h, no bicicletário, no piso E1.

Inovação

FI Group e a Agência de Pesquisa e Inovação da Universidade de Pernambuco (UPE) promoverão, no dia 04 de setembro, às 09h, o evento: “Inovação na Indústria e seus Desafios: Políticas Públicas e Mecanismos de Fomento”, que será realizado em Recife, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI-PE). O encontro será presencial no Observatório da Indústria do SENAI Pernambuco, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 539, Santo Amaro.

