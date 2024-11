Indústria entrou em ciclo sustentável ou ainda é cedo para isso?

A- A+

Pela primeira vez, desde 2016, a indústria superou o agronegócio na captação de crédito junto ao BNDES, recebendo 27% do total concedido entre janeiro e agosto deste ano. Historicamente, o agronegócio tem sido o principal destinatário dos financiamentos do banco, mas, desta vez, obteve 26% do total do BNDES.

O novo cenário pode representar um potencial ponto de inflexão para a indústria. O aumento no crédito ocorre em um momento de recuperação no emprego industrial. Dados da PNAD Contínua, divulgados no dia 31 passado pelo IBGE, apontam que a taxa de desocupação no Brasil caiu para 6,4% no trimestre de julho a setembro, a segunda menor desde 2012. A pesquisa revelou que o crescimento de 3,2% no emprego industrial foi um dos principais fatores por trás da queda no desemprego. Junto com o Comércio, o grupamento puxou o aumento da ocupação no trimestre. A indústria absorveu 416 mil trabalhadores e o comércio, 291 mil.

Um dia depois, a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) referente a setembro, mostrou aumento de 1,1% na produção industrial na comparação com o mês anterior, com destaque para o aumento de 4,2% na fabricação de bens de capital.

O presidente do BNDES, Aloizo Mercadante, ressaltou que houve uma mudança na qualidade do crescimento do Brasil, liderado pela indústria, e atribuiu o desempenho do setor industrial às condições macroeconômicas favoráveis e a iniciativas como o programa Nova Indústria Brasil.

As condições macroeconômicas não estão, como diz Mercadante, no patamar ideal. O mercado ainda aguarda o pacote de revisão de gastos do governo federal com ansiedade. Gastos que estão pressionando a inflação e ameaçando o Comitê de Política Monetária, do Banco Central, a elevar mais uma vez a taxa de juros, na reunião que tem início nesta terça-feira (05). Já o programa Nova Indústria Brasil pode de fato ter ajudado no desempenho do setor junto ao banco.

Mas ainda é cedo para afirmar que a indústria entrou em um ciclo de crescimento sustentável. O setor enfrenta desafios estruturais, como alta carga tributária e gargalos logísticos, que limitam o crescimento a longo prazo.



