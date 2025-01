A- A+

Coluna Movimento Econômico Ministério estuda concessão do Arco Metropolitano e BR-232 Outras rodovias também estão sendo analisadas para concessão no Nordeste

Após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspender a decisão que paralisava as obras do Arco Metropolitano, o projeto voltou a avançar. Além de o Governo de Pernambuco ter publicado, em 28 de dezembro, o edital de licitação para o trecho sul da rodovia, o Ministério dos Transportes revelou ao Portal Movimento Econômico que estuda a concessão do Arco Metropolitano à iniciativa privada.

Assim como o Arco Metropolitano, uma das obras de mobilidade mais aguardadas da última década em Pernambuco, outras rodovias do Nordeste também estão sendo analisadas para concessão. Apesar de cautela ao tratar do tema, o Ministério informou que há estudos iniciais para a concessão da BR-232, no trecho que liga o Agreste ao Sertão pernambucano, estrada que necessita de duplicação, além das rodovias BR-116 e BR-324/BA/PE, entre Feira de Santana, na Bahia, e Salgueiro, em Pernambuco.

A duplicação da BR-232 é um projeto também muito aguardado, e sua concessão pode viabilizar a obra, beneficiando milhares de pessoas. Além disso, a duplicação traria impactos positivos para os polos de fruticultura e de gesso, bem como para as centenas de empresas localizadas ao longo do trajeto.

Já a concessão das BRs-116/324 pode favorecer os usuários dos quase 500 quilômetros que ligam Feira de Santana a Salgueiro, duas cidades estratégicas para o transporte de cargas entre o Centro-Norte baiano e o Sertão pernambucano, com potencial para reduzir custos logísticos.

Feira de Santana, inclusive, foi uma das três cidades do Nordeste onde os centros de logística mais se expandiram no último trimestre de 2024, segundo relatório da Newmark, empresa que acompanha o setor no Brasil. O levantamento apontou Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), como líder em locações, com 28 mil m² de área bruta absorvida. Simões Filho, na Grande Salvador, ficou em segundo lugar, com 9,7 mil m², seguido por Feira de Santana, com 7,5 mil m² de área locada, majoritariamente pelo Mercado Livre.

Os estudos do Ministério incluem ainda a BR-101, no entroncamento com a BR-324, na Bahia, e no trecho até Natal, no Rio Grande do Norte; a BR-116 e a BR-304, entre Fortaleza e Natal; a BR-230, na Paraíba; a BR-235, em Sergipe; e a estrada de Contorno de Fortaleza/CE.

Embora as concessões sejam vistas com preocupação por parte da sociedade, parcela relevante do setor produtivo considera a medida essencial diante da escassez de recursos públicos para infraestrutura. Pernambuco já conta com duas estradas privatizadas: a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros, ambas no Litoral Sul, com resultados satisfatórios. Um ponto crucial para a viabilidade dos projetos, no entanto, é garantir rotas alternativas para quem não puder ou não quiser pagar pedágios.

AGE

A Agência de Empreendedorismo do Governo de Pernambuco (AGE-PE) aumentou em 700% a liberação de crédito para Microempreendedores Individuais (MEIs) em 2024. A taxa de inadimplência foi reduzida para 3,29%, uma melhora significativa em relação aos índices anteriores: 11,68% em 2021, 12,45% em 2022 e 13,62% em 2023.

Cibersegurança e sustentabilidade

A CESAR School e a Bidweb lançaram o curso "Segurança Cibernética para Executivos". Voltado para gestores, o curso ajuda empresas a se prepararem contra os ataques digitais, integrando segurança ao planejamento estratégico. As aulas começam em 27 de janeiro.

Dark Store

A Dark Store inaugurada pelo Novo Atacado Express em Porto de Galinhas atenderá redes hoteleiras, serviços de catering, hospitais, grandes cozinhas industriais e pequenas e médias empresas, como restaurantes, lanchonetes, padarias, cafeterias e buffets. A operação já gerou 40 empregos diretos na região.

DryJet

A DryJet, franquia pernambucana especializada em lavagem ecológica e estética automotiva, alcançou 22 unidades ativas no Brasil e tem mais duas prestes a inaugurar. Completando 15 anos em 2024, a empresa se consolidou como uma das poucas franquias nacionais no segmento de estética automotiva e lavagem ecológica.



