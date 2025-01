Nos mercados financeiros, a única constante é a mudança

A- A+

O avanço dos chatbots chineses DeepSeek e Qwn 2.5-Max, nova versão da IA do Alibaba Cloud que foi lançado ontem, não traz ameaça apenas aos concorrentes que oferecem a tecnologia de inteligência artificial, em especial ao ChatGPT. O mercado financeiro global já sente os impactos da ascensão chinesa. Há uma crescente preocupação com a possibilidade de uma redistribuição de investimentos e de poder no setor de tecnologia, o que pode furar a bolha da Nasdaq, a bolsa de Nova York voltada ao setor de tecnologia.

O sinal de alerta veio na última segunda-feira (26), quando o índice Nasdaq abriu a semana com uma queda de mais de 3%, após o aplicativo da DeepSeek aparecer em primeiro lugar na lista dos mais populares na loja da Apple nos Estados Unidos e na China.

O crescimento dos chineses nesse campo não apenas desafia a liderança dos Estados Unidos no campo da inteligência artificial, mas também introduz um elemento de instabilidade nos mercados globais.

Analistas apontam que o crescimento da DeepSeek reflete o investimento maciço da China em inteligência artificial, alinhado com o plano governamental "Made in China 2025", que visa transformar o país em uma potência global em tecnologia e inovação. A China tem priorizado o desenvolvimento de IA não apenas para aplicações comerciais, mas também para uso em setores estratégicos como defesa, saúde e infraestrutura.

A capacidade da empresa chinesa de oferecer soluções avançadas a custos mais baixos pode redefinir o equilíbrio de poder no setor de tecnologia, enquanto os investidores ao redor do mundo se ajustam a um novo cenário, onde a alegria de uns pode significar a preocupação de outros. O avanço da DeepSeek é um lembrete de que, no mundo da tecnologia e dos mercados financeiros, a única constante é a mudança.

Dinheiro para startup

Até R$ 7 milhões em investimentos estão disponíveis para fintechs, em estágio inicial, que já validaram seus produtos no mercado, por meio da nova triagem aberta pela Start Growth. A Venture Capital, que combina expertise, capital e experiência para impulsionar empreendedores visionários, oferece aportes que podem chegar a R$ 3 milhões por startup, em parcerias estratégicas com coinvestidores. De agosto de 2024 até janeiro de 2025, a empresa disponibilizou R$ 40 milhões, em várias fases. As inscrições estão abertas até 7 de fevereiro no site oficial da empresa.

IA conquista advogados

Um levantamento realizado pela Joori indica que mais de 300 mil advogados no Brasil já utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA), o que representa aproximadamente 20% dos profissionais registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O levantamento consolidou o número de usuários do país nas principais ferramentas de IA para o setor. A adoção de IA no setor jurídico tem ganhado força devido à sua capacidade de automatizar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade.

Imóveis

Enquanto o mercado de compra e venda de imóveis enfrentou desafios significativos em 2024 devido ao impacto da alta da taxa Selic, o setor de locações empresariais apresentou uma dinâmica oposta. De acordo com dados da consultoria internacional CBRE e do Secovi, a taxa de vacância de escritórios em São Paulo caiu para 19,3% no terceiro trimestre de 2024. Este é o menor índice em três anos. O principal motivo é a consolidação da volta ao trabalho presencial no país.

Leia também no Movimento Econômico:

Prefeitura de Natal adota robôs para monitorar rede de drenagem

Alagoana Hand Talk é comprada por líder de tecnologia para pessoas surdas

Veja também