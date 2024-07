  O mundo interligado e vulnerável

A- A+

O apagão cibernético que ocorreu ontem, afetando de aeroportos a bancos, congelando serviços de tecnologia e telecomunicações ao redor do mundo demonstra duas coisas: estamos muito conectados. Mas o que se viu ontem também nos revela o quanto estamos fragilizados dentro dessa interdependência que criamos para desbravarmos no universo digital.



O episódio não decorreu de ataque cibernético, nem foi consequência de uma tempestade solar, como muitos pensaram de imediato. O fenômeno é esperado para este ano de 2024 e pode afetar a internet por conta do impacto nas comunicações via rádio e nos satélites. O Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA tinha expectativa de que a tempestade solar acontecesse em 2025, mas antecipou sua projeção para 2024 após revisão em suas análises.



Também conhecido como erupção solar, o evento ocorre quando dutos de plasma no interior do sol se rompem, lançando o plasma no universo, afetando os campos magnéticos terrestres.



Porém, o que ocorreu nesta sexta-feira foi uma falha nos arquivos de atualização de um produto da empresa de segurança CrowdStrike, que comprometeu a inicialização do Windows. Não foi o Sol, desta vez, mas algo numa escala bem menor que provocou toda confusão cibernética. É de se imaginar o que uma tempestade solar seria capaz de fazer no planeta.



Nordeste violento



A última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta semana, traz números impactantes sobre a violência no Nordeste. Os dados revelam que das 10 cidades mais violentas em 2023, seis estão na Bahia. O estado baiano também é destaque entre as 10 cidades em que a polícia mais matou, com um de seus municípios aparecendo em primeiro lugar no ranking – ao todo, foram cinco.



Perigo na Bahia



As cidades baianas mais violentas são pela ordem Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis. Já as cidades onde mais a polícia matou são Jequié, Eunápolis, Simões Filho, Salvador e Luís Eduardo Magalhães.



Colegas de ranking



No ranking das cidades mais violentas aparece ainda Maranguape, no Ceará, na oitava posição. No ranking das localidades em que a polícia mais matou, outro estado nordestino também é destaque: Sergipe. As cidades de Itabaiana e Lagarto figuram na quinta e nona posições, respectivamente.



Golpes digitais



O anuário também revela que os crimes digitais estão ajudando a reduzir os crimes de rua. Eles caíram no ano passado, enquanto os de estelionato digitais cresceram. A evolução foi de 8,3% em relação ao ano anterior (2022), e 360% desde 2018.



Triste Brasil



Os indicadores mostram que apesar do recuo de 3,4% nas Mortes Violentas Intencionais, o Brasil, sozinho, responde por cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no planeta.



Capital da previdência

Recife será a capital dos investimentos e previdência complementar nos próximos dias 25 e 26 de julho, quando recebe o Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do N/NE, no Mar Hotel Conventions. O evento é organizado pela Fachesf, CompesaPrev e BandePrev.



Cirandar

A Casa Criatura, em Olinda, iniciativa dos arquitetos Juliana Rabello e Isac Filho, venceu pela segunda vez o desafio “Saneamento do Futuro: Rio Sem Plásticos”, promovido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).



