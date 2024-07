A- A+

Depois de uma expansão impressionante no Brasil, principalmente no Nordeste, o setor de geração eólica entra em crise. As indústrias que fornecem equipamentos para os parques eólicos enfrentam o desaquecimento do mercado, impulsionado pela concorrência com outra fonte de energia limpa: a geração solar distribuída (GD).

Essa modalidade permite que residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos produzam a sua própria eletricidade usando painéis solares fotovoltaicos.

A grade questão que permeia esse problema é a falta de planejamento. O governo federal não fez um plano estratégico para expansão das fontes renováveis e agora vemos um certo tipo de canibalismo energético.

O que está provocando o problema é uma oferta barata de painéis solares importados da China. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), os painéis chineses já registram queda superior a 50% no preço médio final, o que levou a um crescimento exponencial da geração própria ou GD.

Isso fez com que esse tipo de geração ultrapassasse a marca de 30 GW de capacidade instalada no Brasil. Considerando que 1 GW abastece 500 mil casas, temos então o equivalente a 15 milhões de casas abastecidas pela geração distribuída.

Diante de tamanha oferta, a demanda por energia eólica vem caindo. Sem novos contratos, as geradoras de energia eólica não estão fazendo aquisições de equipamentos. O problema levou o governo federal a anunciar que irá socorrer esse segmento.

Há uma série de medidas sendo estudadas para atenuar a situação, mas a esperança, conforme mostramos numa série de reportagens no portal Movimento Econômico, pode estar em outra fonte energética: o hidrogênio verde (H2V), considerado a energia do futuro.

O H2V pode salvar o setor porque para ser gerado precisa de energia limpa, do contrário não seria verde. Mas até que os projetos previstos para o Brasil entrem em atividade, serão necessárias medidas que mitiguem o problema.

Arco Metropolitano

Ontem, durante lançamento o Plano de Mudança Econômico-Ecológica de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra disse que nos próximos dias lançará o esperadíssimo edital de licitação das obras do Arco Metropolitano.

Movimentação no mercado

David Holanda deixa a Deloitte, onde atuou fortemente com fusões e aquisições, para assumir nova posição como CFO da Avantia, empresa que aplica inteligência artificial em soluções de segurança e processos. A empresa recentemente recebeu investimento da Crescera Capital.

Novotel

A inauguração do Novotel Recife Marina, realizada ontem, ativa o turismo náutico em Pernambuco, atraindo o navegador europeu. Um convênio com a portuguesa Marina de Cascais, considerada uma das melhores da Europa, garante o padrão de qualidade que os navegantes internacionais procuram em suas paradas. Além disso, em breve, o centro de convenções, que faz parte do complexo, entrará em operação, dando mais impulso ao turismo de eventos, algo que a pandemia prejudicou bastante.



Real

Nestes 30 anos do real, o papel-moeda alcança R$ 347,331 bilhões de cédulas e de moedas em circulação na economia, o equivalente a 3,13% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo informações do Banco Central.

Solidariedade

A Masterboi, empresa pernambucana de processamento e distribuição de alimentos, doou 20 toneladas de frango a 70 hospitais gaúchos e unidades de saúde localizadas em Lajeado e Porto Alegre.

