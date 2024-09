A- A+

Coluna Movimento Econômico Onda de calor provoca desordem no setor elétrico Os cortes derrubam o faturamento das empresas geradoras e afetam o bolso do consumidor

A onda de calor sobre o Brasil vem afetando os negócios de formas distintas no setor de geração elétrica. De um lado, temos usinas térmicas sendo acionadas e, de outro, a geração eólica e solar sendo interrompida. A atividade das termelétricas ajuda a economizar água nos reservatórios das hidrelétricas do Centro-Oeste e Sudeste, regiões atingidas pela estiagem e recentes focos de incêndios.

Já a redução na geração de energia eólica e solar está ocorrendo, praticamente, todos os dias, como publicou o Movimento Econômico em matéria assinada pela jornalista Angela Fernanda Belfort, no fim de semana.

s cortes têm duas finalidades. Quando ocorrem pela manhã, controlam a frequência do sistema elétrico. Durante o resto do dia, serve para controlar a quantidade de energia que uma região pode enviar para outra (região) de forma segura.

Os cortes derrubam o faturamento das empresas geradoras e afetam o bolso do consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, pois quando as térmicas são ativadas, a bandeira vermelha é acionada.

Febraban

Em evento para 200 empresários promovido pelo LIDE-PE, nesta segunda-feira, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, destacou em sua palestra o crescimento do PIB do 2º trimestre deste ano, “que veio muito acima da expectativa de mercado”, e ressaltou que há uma atividade potencial que não está sendo efetivamente capturada, sobretudo pelos economistas. Destacou a alta na demanda doméstica – consumo das famílias, do governo e nos investimentos - e disse que a geração de empregos provocou um crescimento positivo nas vendas do varejo e também no crédito, mas aqui a inadimplência preocupa um pouco.

Roval

A Farmácia Roval, marca genuinamente pernambucana, acaba de inaugurar sua mais nova franquia, no município de Arcoverde, na porta do Sertão pernambucano. O grupo, que já tem mais de 80 lojas em todo o país, chega em Teresina (PI) no primeiro trimestre de 2025.

Novo economista

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou Rogério Sobreira como o novo economista-chefe da instituição. Ele foi eleito de forma unânime pela Alta Gestão do BNB para ocupar o cargo, que estava vago desde novembro do ano passado. A decisão foi morosa, levou oito meses para ser concluída. Sobreira, que foi diretor financeiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, concedeu entrevista ao Movimento Econômico (www.movimentoeconomico.com.br) onde pontuou seus desafios à frente a de mais um banco de desenvolvimento.

Tecnologia

A multinacional Fricon, que tem fábrica em Paulista, conta com um laboratório de alta tecnologia capaz de simular condições climáticas e ambientais de qualquer região do mundo. Ali, os equipamentos fabricados pela empresa passam por vários testes de performance para que o produto tenha um padrão da temperatura, independentemente das condições climáticas onde é usado.

Shopping Afogados

Até o dia 15 de setembro, o Shopping de Afogados estará realizando a “semana do cliente”, a ação que promete descontos de até 40%.

Tambaú

Pela primeira vez a Tambaú Alimentos investe numa campanha publicitária exclusiva para catchup. Está divulgando a chegada das mascotes Tomatinhos Tomás e Tinho, 100% Nordestinos, em novas versões.



