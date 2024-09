Open Finance deve alcançar 60 milhões de usuários em 2025

A- A+

Desde que foi implantado, em 2022, o Open Finance obteve 17,3 milhões de consentimentos de clientes para o compartilhamento de suas informações pessoais e bancárias, segundo dados da Febraban. A expectativa é que até 2025 o sistema alcance 60 milhões de usuários, de acordo com a consultoria Oliver Wyman.

Com o Open Finance, clientes de produtos e serviços financeiros podem compartilhar suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central. Com a permissão de cada correntista, as instituições se conectam diretamente às plataformas de outras instituições participantes e acessam exatamente os dados autorizados pelo cliente.

Um aspecto bom e pouco explorado pelo Opne Finance é que os consumidores podem integrar todas as suas informações financeiras em uma única plataforma, obtendo uma visão consolidada de sua situação financeira. Algo relevante, visto que quase metade dos consumidores brasileiros (47%) possuem quatro ou mais cartões de crédito. Especificamente, 29% têm cinco ou mais cartões, e 18% têm quatro cartões, de acordo com uma pesquisa do Serasa eCred.

Controle é fundamental para a sanidade financeira. Desconhecimento leva a endividamento. Segundo a Serasa, em junho de 2024, o percentual de famílias endividadas permaneceu estável em 78,8%, mesmo percentual registrado no mês anterior. Mas o detalhe é que esse é o maior nível de endividamento desde novembro de 2022.

Para Bruno Chan, CEO e cofundador da klavi, empresa especializada na coleta e inteligência de dados de extratos bancários, o Open Finance surge como um divisor de águas, oferecendo a possibilidade de centralizar todas essas informações em um único lugar, dando ao consumidor maior controle sobre suas finanças.

CADE

lexandre Cordeiro, presidente do CADE e membro da diretoria executiva da OCDE, estará no Recife dia 26 para encontro promovido pelas advogadas Fernanda Braga e Gisele Martorelli. O evento debaterá sobre o papel do CADE na promoção de um ambiente de negócios competitivo, com ênfase nos setores industrial e portuário. Além de Alexandre Cordeiro, o evento contará com a presença confirmada de Guilherme Cavalcanti, secretário de desenvolvimento econômico, e Márcio Guiot, presidente do Porto de Suape.



Vinhos

A Wine Concept Brasil marcará presença na principal feira de vinhos e destilados das Américas, a Prowine São Paulo, e também na SuperMix, no Centro de Convenções de Pernambuco, eventos que ocorrem nos primeiros dias de outubro.

Curso da Ademi-PE

o próximo dia 30 de setembro, a Ademi-PE promove, em parceria com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o curso "Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental para Construção de Habitacionais". O evento acontecerá das 8h às 17h, no auditório do Banco do Brasil, na Avenida Rio Branco, no Recife (PE). Entre os objetivos, está o de apresentar o novo modelo de licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários de médio impacto, que visa reduzir o prazo de emissão das licenças de 18 meses para uma meta de aprovação em até 3 meses. O curso é gratuito.

Proteção de marcas



O escritório pernambucano Escobar Advocacia, com atuação em Lisboa, registra sua conquista junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de Portugal. A autarquia declarou nulo o registro da marca Coniben (Conferência Ibero-Brasileira de Energia) realizado indevidamente por um ex-prestador de serviços da Pmais Eventos, a real promotora e organizadora do maior encontro do setor elétrico envolvendo Brasil, Portugal e Espanha. A Pmais teve confirmada a titularidade legítima da marca.

Quer comrpar um imóvel?

Quem busca comprar um imóvel com condições especiais pode aprovaitar o MaxDay, evento que a incorporadora MaxPlural realiza neste sábado (21), das 9h às 17h, no Seu Boteco, no Recife Antigo. Serão ofertados apartamentos de médio padrão, com financiamento pela Caixa. Entre as condições especiais, estão descontos que coeçam em R$ 50 mil e vão até R$ 150 mil em quatro empreendimentos localizados no Derby, Casa Amarela, Piedade e Carneiros. Para participar, corretores e compradores devem levar a documentação exigida pela Caixa para aprovação de crédito imobiliário.



