Coluna Movimento Econômico Outorga no Porto do Recife fortalece polo cervejeiro do NE O atracadouro está situado numa área de influência que abrange, num raio de 800 quilômetros, oito capitais nordestinas

O 1º leilão portuário realizado ontem pelo Governo Federal consolidará o Porto do Recife como polo de distribuição de insumos da indústria cervejeira no Nordeste. Com o terminal REC 08, o porto espera ter uma receita bruta de aproximadamente R$ 190 milhões nos próximos dez anos.

Inserido numa área de 7.150 metros quadrados, o REC 08 será destinado a granéis sólidos vegetais, tendo como principais cargas a cevada, o malte, o trigo e o milho. Arrematado pela empresa capixaba LiquiPort, por R$ 50 mil, é o único que será construído do zero, com investimentos de R$ 51 milhões.

Já o REC 09 e o REC 10 serão reformados e modernizados. A maior outorga, de R$ 3,6 milhões, foi a da SCS Armazéns Gerais pelo REC10, numa disputa acirrada com a Agemar. O terminal, com 4.400 m², vai movimentar e armazenar granéis sólidos e cargas gerais, com estimativa de R$ 2,9 milhões em aportes. Destinado a granéis sólidos e cargas gerais, especialmente arroz, o REC 09 possui 7.800 m² e contará com investimento de R$ 2,2 milhões.

Delmiro Gouveia, presidente do porto recifense, acredita que a posição geográfica do atracadouro é favorável ao polo cervejeiro. Entre grandes empresas, cervejarias artesanais, microcervejarias, nanocervejarias, craft brewerys e brewpubs, o Nordeste possui 122 estabelecimentos que produzem a bebida. E o Porto do Recife está situado numa área de influência que abrange, num raio de 800 quilômetros, oito capitais nordestinas e mais de 30 cidades de médio porte da região, como mostra o Portal Movimento Econômico em reportagem na sua home.

E por falar em porto...

Suape comemora elevação de 24% na movimentação de contêiner de janeiro a julho, sobre igual período do ano anterior. E a tendência no porto é de crescimento contínuo com a consolidação da rota semanal de longo curso entre os atracadouros asiáticos e nordestinos, na qual vem sendo utilizados navios de categoria mundial New Panamax, gigantes com 366 metros de comprimento. Algo que garante ao porto pernambucano se manter na liderança regional no transporte de carga conteinerizada.



Curso para líderes

A Audens EDU vem com um novo curso para gestores de alto escalão nesta sexta e sábado (23 e 24). A proposta agora é trabalhar a gestão e mecanismos para segurar talentos estratégicos. No curso Gestão do Futuro, professores convidados vão mostrar que crescimento está ligado à retenção das melhores cabeças. O curso, em formato de imersão, vai fundo em questões sensíveis e mostrará que competir no mundo com IA é diferente dos velhos tempos analógicos. Será no JCPM Trader Center. Inscrições no https://imersao.audensedu.com.br/



Prêmio do Sebrae

O Portal Movimento Econômico está na final do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo em Pernambuco, na categoria texto, com a reportagem “As micro e pequenas geram 80% do emprego e só acessam 12% do crédito" , de autoria da jornalista Angela Fernanda Belfort. O prêmio destaca a atuação de veículos que ajudaram a promover e fortalecer o empreendedorismo no estado. Os vencedores serão conhecidos em setembro.

Energia térmica

Depois de admitir que deve acionar a usina Termopernambuco com antecipação de 15 meses, para garantir estabilidade no sistema elétrico devido a escassez de chuvas na região Norte e o forte calor no Sudeste, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acionou a usina Pecém 1, no Ceará, para operar esta semana.

Aniversário

A Ferreira Costa, maior home center do Nordeste, está celebrando 140 anos de história, sendo uma das empresas mais antigas do Brasil, com mais de 5.000 colaboradores. Foi fundada pelo português João Ferreira da Costa, em 1884, na cidade de Garanhuns-PE.

Call center

Os serviços de call center tiveram crescimento de 200% no Nordeste na última década, segundo a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).

