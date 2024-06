A- A+

Coluna Movimento Econômico Pilares da autonomia do Banco Central voltam a tremer Hoje o BC está praticamente dividido, como ficou claro na última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)

Os pilares que sustentam a autonomia do Banco Central (BC) voltaram a tremer ontem, após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dar nova estocada no presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

Ao anunciar linhas de financiamento e crédito para empresários atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul (RS), o presidente Lula não perdeu a oportunidade e voltou a reclamar da taxa básica de juros, pedindo sua redução para ajudar o governo a emprestar dinheiro aos gaúchos.

O pacote de ajuda anunciado pelo governo federal prevê R$ 15 bilhões em crédito, com taxas de juros a partir de 1% ao ano, para socorrer empresas gaúchas.

Após as indicações do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, à Diretoria de Política Monetária, e de Ailton Aquino, técnico da autarquia, para a Diretoria de Fiscalização, já se comenta no mercado que ao final do mandato de Roberto Campos Neto no BC, em dezembro próximo, o governo tende a fazer uma intervenção branca no banco, dando o ritmo que deseja à redução da taxa Selic.

Hoje o BC está praticamente dividido, como ficou claro na última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), quando numa votação apertada de 5 a 4, se decidiu pelo freio no ritmo de queda da taxa básica de juros. O desempate veio com voto de Campos Neto.

Em recente entrevista à Globo News, Roberto Campos Neto afastou qualquer possibilidade de antecipar sua saída do cargo, como deseja uma boa parte do governo, e disse que Galípolo, que deve lhe suceder na presidência do BC, ainda tem de aprender o trabalho de mesa de operação que a cadeira de Política Monetária exige, assim como ele mesmo aprendeu.

Fiepe Ambiental

Nesta quinta-feira (30), acontece o 3º FIEPE Ambiental, promovido pelo Conselho Temático de Meio Ambiente da FIEPE (CONTEMA), que celebra 25 anos. O evento, que será online, gratuito e com entrega de certificado, ocorrerá entre 18h às 20h. Inscrições pelo Sympla.

IR – Prazo final

A declaração do Imposto de Renda 2024 termina às 23h59 de amanhã e aqui vai um alerta para quem tem consórcios. O consumidor que estiver pagando a carta de um carro, moto, imóvel ou outro bem com valor superior a R$ 5 mil precisa declarar o pagamento no IR, em uma ficha específica, mesmo que este não tenha sido contemplado.

Carflip

A grande dúvida dos motoristas de App é saber se é melhor adquirir um veículo ou alugar. Uma nova solução híbrida lançada pela startup Carflip permite as duas modalidades ao mesmo tempo. Batizado de Carflip Driver, o produto de aluguel por assinatura é voltado exclusivamente para motoristas de App, mas existem modalidades similares para as pessoas físicas. Ao final dos dois anos, caso haja interesse do motorista em adquirir o veículo, o sistema de CashBack proporciona um desconto de 25%.

AN Beauty

Grupo AmericaNews Beauty, comandado por Denyse Queiroz, Juliana e Renata Carneiro, reinaugura loja no Shopping RioMar, no próximo dia 04 de junho, trazendo lançamentos da alta perfumaria exclusivos para o mercado local.

