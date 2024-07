Prefeitura de Maceió e Braskem são autuadas por crime ambiental

A- A+

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA) embargou a obra para construção de uma via que vai ligar a Avenida Menino Marcelo e a Avenida Durval de Góes Monteiro e autuou em R$ 450 mil a Prefeitura de Maceió e a Braskem pela supressão de aproximadamente 10 hectares de vegetação do bioma Mata Atlântica. Além da Braskem e da Prefeitura, a empreiteira S.A Paulista, responsável pela execução da obra, também foi autuada em R$ 150 mil.

De acordo com fiscais do IMA, a supressão da vegetação foi feita de maneira irregular, sem a anuência do IMA e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama). Além disso, não havia registro no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).

Compensação por danos a Maceió

A obra embargada faz parte de um termo de compensação de mobilidade urbana celebrado entre Braskem e Município de Maceió, onde a Braskem atua como contratante da empreiteira S.A Paulista para a execução da obra, que foi licenciada pelo Município. A via pretende ligar a Avenida Menino Marcelo à Avenida Durval de Góes, passando pelo bairro Jardim Petrópolis.

*Com informações do Governo de Alagoas

Leia mais: Acordo com Braskem garante R$ 360 mi para novas avenidas em Maceió

Veja também

Coluna Movimento Econômico Reforma tributária elevará custo do imóvel