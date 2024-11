Primeira infância, o melhor investimento

A- A+

Um comparativo feito pelo Ministério da Fazenda sobre os repasses correntes do programa Gerador de Declaração sobre IRPF, entre os anos de 2019 e 2024, aos Fundos de Direitos da Criança do Adolescente mostra o quanto estamos distantes da nossa responsabilidade social. No período analisado, foram arrecadados em Pernambuco R$ 25,7 milhões, sendo R$ 3,9 milhões para o Recife. Para se ter uma ideia, só Curitiba arrecadou R$ 30 milhões.

Os números, que sinalizam a desigualdade na educação infantil no Brasil, foram apresentados no simpósio “Aliança pela primeira infância – Ano 1”, pelo médico pediatra Jailson Correia, como um alerta para a necessidade de pessoas e empresas se engajarem na causa da primeira infância. O evento foi promovido pelo Instituto Pipa em parceria com a Sudene.

Apoiar crianças nessa faixa etária é o que faz o Instituto Pipa. A organização foi criada como uma ação da Viana e Moura Construções para seus próprios funcionários com filhos pequenos, mas ganhou as ruas com o apoio de vários patrocinadores. O primeiro a apoiar foi a rede de supermercados Bonanza. O Pipa já atendeu mais de 1.500 crianças e mais 3.500 devem ser atendidas nos 93 bairros da capital graças a um acordo de cooperação com a Prefeitura do Recife. Mas, para isso, o Instituto precisa de apoiadores.

A tese de “primeira infância” é fruto de pesquisa do economista James Joseph Heckman, da Universidade de Chicago, que com ela ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2000. Heckman sustenta que “aqueles que buscam reduzir os déficits e fortalecer a economia devem fazer investimentos significativos em educação na primeira infância”. Nesta fase, diz, é onde se encontra a maior taxa de retorno do desenvolvimento na primeira infância em famílias carentes.

Lixo nos oceanos

Os números são impressionantes: por ano, são despejados nos oceanos 13 trilhões de toneladas de lixo. Essa sujeira dos mares representa um impacto de 100 bilhões de dólares a setores como o turismo, pesca e aquicultura. O assunto será tema do MARLIM EXP, evento do Instituto Água Sustentável (IAS), que será realizado no Recife, entre os dias 14 e 16 de novembro, no Cais do Sertão. O fórum se apresenta como uma resposta urgente e necessária diante do alarmante cenário global de poluição marinha.



Estoque zerado

A nova ação de marketing da InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, se propõe a comprar todo estoque de pequenos negócios e revendê-lo para o público a um preço simbólico. A InfinitePay paga R$ 42 mil pelo estoque dos empreendedores e cobra apenas R$ 1 por cada item vendido. Para participar, basta que o empreendedor seja cliente da InfinitePay e publique um vídeo nas redes sociais com a hashtag #InfinitePayZeraEstoque.

Estética Avançada

No Brasil, entre janeiro e setembro de 2024, foram abertos mais de 170 mil negócios no segmento de beleza e estética, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas(Sebrae). O cenário estimulou o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) a lançar uma pós-graduação em Estética Avançada, com foco em produtos injetáveis e eletroterapia.

Plaza

O Plaza Shopping participa da 46ª Festa da Vitória Régia, neste fim de semana, na Praça de Casa Forte, em Casa Forte (Zona Norte do Recife/PE), incentivando boas práticas sustentáveis com a entrega gratuita de kits de jardinagem para crianças.



Leia também no Movimento Econômico:

Cera de carnaúba ganha o mundo através da ZPE do Piauí

Energisa é a nova acionista da Copergás

Veja também

Coluna Movimento Econômico Água do São Francisco abastece milhares de pernambucanos; saiba mais