TECNOLOGIA Musk divulga primeiras imagens do Cortex, 'maior supercomputador do mundo'; veja 'Supercluster' será usado para treinar IA, segundo bilionário

O magnata da tecnologia Elon Musk, dono da Tesla, compartilhou na rede social X um vídeo de um supercomputador de treinamento para a Inteligência Artificial. O "supercluster", como definiu o bilionário, foi batizado de "Cortex". Veja:

"Vídeo do interior do Cortex hoje, o gigantesco novo supercluster de treinamento de IA sendo construído na sede da Tesla em Austin para resolver problemas reais de IA", escreveu Musk.

O treinamento foi iniciado na semana passada, anunciou ele. O supercomputador é composto por 100 mil Nvidia H100 and H200 GPUs.

"É o cluster de treinamento de IA mais poderoso do mundo! Este é um avanço significativo no treinamento da IA mais poderosa do mundo por todos os critérios até dezembro deste ano", afirmou Musk no X.

A máquina faz parte de iniciativas de IA capitaneadas pelo bilionário por meio da start-up xIA, lançada por ele em 2023. A Tesla, outra empresa de Musk, já fabrica carros elétricos que usam IA com funções que permitem que o veículo ande sem motorista, por exemplo.

Em janeiro deste ano, ele afirmou não estar "confortável em transformar a Tesla em líder em IA e robótica sem ter 25% dos votos de controle”.

Musk, atual CEO da Tesla e seu maior acionista individual (atualmente tem cerca de 12% do capital), afirmou em um post em sua plataforma X (ex-Twitter) que a montadora é uma coleção de uma dúzia de startups.



Ele estimulou uma comparação entre a Tesla e a General Motors, tradicionalmente uma das companhias líderes da indústria automotiva global.

No ano passado, o bilionário apresentou uma ferramenta de IA do X, batizada de "Grok", com o objetivo de competir com o ChatGPT.

O bilionário fundou a xIA em julho de 2023, contratando pesquisadores da OpenAI, por trás do ChatGPT – a ferramenta generativa de IA que decolou com força há um ano – Google DeepMind, Tesla e a Universidade de Toronto.



Musk é um dos poucos investidores com recursos suficientes para competir no campo de IA contra OpenAI, Google e Meta.

O bilionário também foi cofundador da OpenAI, mas se afastou por conflitos com os criadores. Em abril deste ano, Musk afirmou que a falta de chips avançados estava prejudicando o treinamento da versão 2 do Grok, que segundo ele, ''deve ser melhor do que o GPT-4".

