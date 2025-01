A- A+

TECNOLOGIA Musk x Bezos no espaço: bilionários acirram disputa com voos de megafoguetes na mesma semana Blue Origin, de fundador da Amazon, irá testar pela primeira vez o New Gleen, cujo lançamento está previsto para 3h de hoje. Foguete vai competir com Starship, de Musk

Uma disputa de Davi versus Golias, só que no espaço e com dois bilionários da tecnologia como protagonistas. Em disputa pelo domínio do mercado espacial privado, Elon Musk e Jeff Bezos marcaram para a mesma semana lançamentos estratégicos de suas empresas SpaceX e Blue Origin.

Dono da maior varejista online do mundo, a Amazon, Bezos irá testar o voo inaugural do megafoguete New Gleen, de quase 100 metros, previsto para 3h desta segunda-feira. O lançamento, caso bem-sucedido, será um marco para a Blue Origin, que pretende estabelecer-se como um protagonista no transporte especial comercial.





Já a SpaceX, de Musk, prepara seu sétimo teste de voo com a Starship, nave projetada para ser capaz de missões especiais de longo prazo. O veículo espacial é o maior do tipo já projetado. No primeiro teste, em 2023, o desfecho foi trágico (a nave explodiu). Na quinta tentativa, no entanto, em outubro do ano passado, a nave foi bem-sucedida - a Starship completou um voo suborbital e retornou à Terra.

As duas empresas querem avançar no desenvolvimento de tecnologias de foguetes reutilizáveis, ou seja, sistemas que permitem que partes do foguete, como o primeiro estágio, sejam recuperadas e reutilizadas em novas missões. Essa abordagem visa reduzir significativamente os custos de lançamento, tornando a exploração espacial comercial mais acessível.

Quando acontecem os lançamentos

Os dois momentos derradeiros para os magnatas podem acontecer com apenas algumas horas de diferença, já que a janela de lançamento das empresas foi planejada para o mesmo período, no início desta semana.

No caso da Blue Origin, de Bezos, o lançamento de estreia da New Glenn foi programado para a madrugada de sábado para domingo. Depois, precisou ser reagendado para o início desta segunda-feira, uma hora da manhã do horário local (3h de domingo pelo horário de Brasília).

A decolagem acontece da Estação da Força Especial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida.

Já a SpaceX, de Musk, pretende conduzir o sétimo teste da Startship no início da noite de segunda-feira. A janela de lançamento começa às 19h de Brasília e o voo acontece da partir da Starbase, próxima à Praia de Boca Chica, no sul do Texas. Os dois lançamentos serão transmitidos online.

Disputa comercial no espaço

Nesta empreitada, a nave de Elon Musk, dono também do X, da Tesla e da Starlink, testará um novo design do foguete Starship, que inclui atualizações para melhorar eficiência e segurança.

O teste é importante para validar a capacidade do veículo de realizar missões e consolidar a reutilização de componentes, como o propulsor Super Heavy.

Em risco nos EUA: Grupo de bilionário faz oferta pelo TikTok antes de a Suprema Corte selar destino do app

Para a Blue Origin, ter sucesso no voo inaugural do New Glenn é um passo estratégico para a empresa alcançar a rival e mostrar capacidade para operações comerciais no espaço. O lançamento bem-sucedido poderá colocar Bezos como um competidor acirrado de Musk.

Veja também

Concursos e Empregos Concurso em Pernambuco: confira as oportunidades abertas no Estado