A- A+

BRASIL Necessidade de financiamento do governo mais que dobra em 2023; gasto com Bolsa Família cresce 47% Com aumento das despesas acima das receitas, déficit líquido do governo foi de R$ 844 bilhões, salto de 111% em um ano

Com o aumento de gastos pelo governo brasileiro, incluindo um crescimento de 47% nas despesas com o Bolsa Família, a necessidade de financiamento das contas públicas subiu para R$ 844 bilhões em 2023, um aumento de 111,2% em relação ao ano anterior.

Os dados fazem parte das Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária do Governo, elaboradas pelo IBGE em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil.

Segundo o IBGE, o aumento do déficit público é explicado pelo descompasso entre despesas e receitas. Enquanto a despesa teve um aumento nominal de 13,2% em relação a 2022, a receita cresceu apenas 3,4% no mesmo período.

A arrecadação de impostos cresceu 4,1% e as contribuições sociais 7,5% no ano passado. Por outro lado, outras receitas caíram 3,4%. A receita com dividendos, por exemplo, caiu 39,4% e pressionou as contas do governo. A queda na receita de concessões (especialmente as ligadas à exploração de petróleo) também tiveram peso, registrando retração de 30,1% em um ano.

Veja também

corte de gastos Haddad explicará pacote de corte de gastos em pronunciamento nesta quarta-feira