A- A+

Mutirão Neoenergia realiza mutirão de inscrição na Tarifa Social no bairro de Dois Irmãos, no Recife Equipes da Neoenergia estão no CRAS da Rua Coronel Silvestre Bastos, número 20, para garantir o desconto de até 65% na conta de energia

A Neoenergia Pernambuco iniciou nesta segunda-feira (11) um mutirão de cadastramento para a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), no bairro de Dois Irmãos, no Recife. O atendimento ocorre no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Coronel Silvestre Bastos, número 20, e vai até quinta-feira (14), das 8h às 16h30. Durante o evento, a concessionária oferece a possibilidade de as famílias de baixa renda se inscreverem no programa e garantir descontos de até 65% na conta de energia.

A Tarifa Social é um benefício voltado para famílias de baixa renda, oferecendo alívio financeiro nas contas de energia elétrica. Para se inscrever, o morador precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir o Número de Inscrição Social (NIS) ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Caso a pessoa ainda não tenha o NIS ou BPC, ou esteja com os dados desatualizados, o CRAS realiza a atualização no mesmo momento, sem a necessidade de deslocamento para outro local. O processo também facilita a inscrição direta na Tarifa Social.

“Nossa parceria com o CRAS é essencial para que possamos inscrever o maior número de pessoas na Tarifa Social. Este é um benefício que muda a vida das famílias, que passam a pagar menos na conta de energia e podem utilizar o recurso em outras necessidades dentro do orçamento doméstico”, afirmou a supervisora comercial, Mariana Cordeiro.

Além do cadastramento na Tarifa Social, as equipes da concessionária estarão disponíveis para realizar diversos outros serviços, como parcelamento de débitos, alteração de titularidade, nova ligação, segunda via de faturas, pedidos de aumento ou redução de carga, religação (para clientes com energia suspensa por falta de pagamento) e negociação de débitos, com a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito.

Quem pode se inscrever?

Os critérios para a inscrição na Tarifa Social incluem:

- Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo, independentemente de receber ou não benefícios do Governo.

- Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social.

- Estar inscrito no Cadastro Único e ter um morador com doenças ou patologias que necessitem do uso contínuo de aparelhos elétricos, com renda familiar de até três salários-mínimos (é necessário apresentar atestado médico).

Veja também

SOLUÇÃO CONSENSUAL TCU: solução consensual da Vivo e Anatel será debatida em plenário na quarta-feira