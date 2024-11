A- A+

EDUCAÇÃO Neoenergia Pernambuco abre seleção para 50 vagas na Escola de Eletricistas; veja como se inscrever Curso se inicia em fevereiro de 2025, no Recife e no Cabo de Santo Agostinho

A Neoenergia Pernambuco abriu as inscrições para duas novas turmas da Escola de Eletricistas, com 25 vagas cada. O curso, com duração de seis meses, é gratuito e acontece nas cidades do Recife e Cabo de Santo Agostinho.

A formação da Escola de Eletricistas se divide em duas partes, sendo elas a teórica e a prática, todas ministradas nas unidades do SENAI do Recife e Cabo de Santo Agostinho A carga horária do curso é de 540 horas e as aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2025, no período diurno.

Todas as pessoas com idade acima de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou D podem se inscrever.

As inscrições devem ser realizadas no site do Portal do Aluno do IEL Pernambuco - https://cursos.ielpe.org.br/escola-de-eletricistas -, instituição responsável pela formação, até o próximo domingo (17).

Ao final do curso, todos os eletricistas formados têm a possibilidade de ser contratados, ingressando como colaboradores da Neoenergia, onde terão a oportunidade de desenvolver carreira.

Dos mais de 4,4 mil eletricistas formados pela Escola, cerca de 3,3 mil já foram contratados para atuarem no grupo Neoenergia. Em Pernambuco, já foram formados 1.921 profissionais.



Veja também

Ataque verbal Governo alemão minimiza declaração em que Musk chama Scholz de "tolo"