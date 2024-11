A- A+

SAÚDE SES-PE lança curso para especizaliação de profissionais no atendimento a pessoas com TEA Iniciativa da Escola de Governo em Saúde Pública e SES-PE capacita 200 profissionais para um cuidado integral e humanizado, ampliando o suporte especializado no SUS

A Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE), em parceria com a Coordenação de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Atenção Integral às Pessoas com TEA, ambas vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), anunciou o lançamento do curso “O Cuidado Multiprofissional no Transtorno do Espectro Autista”.

A iniciativa visa capacitar profissionais da saúde para um atendimento integral e humanizado às pessoas com TEA, atendendo à crescente demanda por formação especializada.

O curso, com carga horária de 60 horas, será oferecido presencialmente nas cidades de Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Chã Grande, com 200 vagas distribuídas em cinco turmas.

A formação inclui aulas teóricas e rodas de conversa sobre casos práticos, abordando temas como diagnóstico multiprofissional, identificação de sinais de alerta no desenvolvimento infantil e estratégias de cuidado integradas ao longo dos ciclos de vida.

Destinado a profissionais da atenção primária e especializada, incluindo terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, o curso busca fortalecer a rede de apoio às pessoas com TEA e suas famílias, promovendo uma abordagem integrada e interprofissional.

Além disso, outra formação, intitulada “Estimulação Precoce de Crianças com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor”, será oferecida aos trabalhadores da Rede de Atenção à Saúde, abrangendo municípios das Regiões de Saúde I, V e VIII. Este curso será ministrado em Recife, Garanhuns e Petrolina.

A Diretora Geral da ESPPE, Célia Borges, falou sobre a importância dessa formação.

“Reconhecemos a importância dessas formações, pois objetiva contribuir com a qualificação e aperfeiçoamento da prática dos trabalhadores no cuidado a pessoas com o Transtorno do Espectro Autista e às crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Ressalto ainda a importância dessas essas ações educacionais da Escola junto com as áreas Técnicas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE)”, comentou a diretora.



Entre os principais conteúdos abordados, destacam-se o processo diagnóstico multiprofissional, a identificação dos sinais de alerta no desenvolvimento infantil e a construção de estratégias de cuidado integradas nos diferentes ciclos de vida.

O objetivo é fortalecer a rede de atenção à saúde do SUS, formando profissionais para acolher e cuidar das pessoas de forma efetiva e empática.



“O governo do estado por meio da SES vem se empenhando em melhorias e na interiorização dos cursos de atualização, para melhoria do acesso aos cuidados em saúde para pessoas de todo estado de Pernambuco”, destacou a Diretora Geral de Políticas Estratégicas (DGPE), Alda Lemos.

