Neoenergia começa a retirar fiações irregulares de postes do Recife Antigo

A- A+

Após conceder um prazo superior a 60 dias para as 127 empresas de telecomunicações organizarem os cabos e equipamentos nos postes, a Neoenergia Pernambuco iniciou nesta segunda-feira (11), o trabalho de reordenamento de rede no Recife Antigo.

Serão cerca de 30 dias de trabalho em mais de 15 ruas da ilha. No total, serão vistoriados cerca de 170 postes dentro do Programa de Prevenção de Acidentes para o Carnaval 2025.

A finalidade é retirar todos os cabos e equipamentos que não possuem autorização de uso dos postes.

Além disso, os técnicos da concessionária eliminarão os fios que estiverem desnivelados, não identificados ou fora do padrão exigido pelas agências reguladoras (Aneel e Anatel) e normativos internos.

Os trabalhos seguirão um cronograma informado antecipadamente para os clientes locais. Nesta segunda-feira (11), as duas equipes que trabalharão durante o dia vão estar na Rua do Observatório.

Os times da noite vão atuar na Rua São Jorge (conferir programação abaixo).

“Todas as empresas que possuem contrato com a Neoenergia para atuar no Recife Antigo foram comunicadas com dois meses de antecedência. Além disso, os clientes públicos e particulares também foram avisados. Fizemos tudo com muita antecedência para que todos pudessem se regularizar e organizar suas redes. Quem não fez o trabalho de casa terá a rede retirada para evitarmos acidentes e incêndios nos postes”, afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Esta é a primeira ação da distribuidora na Ilha visando o Carnaval 2025. Outras devem ser promovidas até o final do ano.

Além disso, os postes que receberão a vistoria e ação de ordenamento serão revisitados a cada três meses para evitar que as operadoras voltem a utilizar a estrutura de forma desordenada.

Desde o início deste ano, a empresa já retirou cerca de 85 toneladas de equipamentos de telecomunicações irregulares de mais de 18 mil postes.

Nos últimos três anos, a distribuidora promoveu a retirada de mais de 200 toneladas de fios e caixas de telecomunicações no Estado.

REGULARIZAÇÃO

A Neoenergia Pernambuco ressalta que o compartilhamento dos postes com as empresas de telefonia, internet e TV a cabo é determinado pelas Resoluções Conjuntas 001/1999 e 004/2014, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional do Petróleo (ANP), e 1.044/2022 da Aneel.

De acordo com as Resoluções, as empresas que utilizam os postes precisam estar regularizadas e atender às normas técnicas e comerciais específicas.

PROGRAMAÇÃO

Escreva a legenda aqui

Veja também

mpox OMS convoca comitê para reavaliar emergência global por mpox