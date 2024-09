A- A+

GAME Nintendo processa criador do jogo "Palworld", apelidado de "Pokémon com armas" Game vendeu mais de cinco milhões de cópias em três dias após lançamento, em janeiro

A empresa japonesa Nintendo anunciou na quinta-feira uma ação por violação de patentes contra o criador do videogame "Palworld", descrito por alguns usuários como um "Pokémon com armas".

A Nintendo e a The Pokémon Company denunciaram o estúdio japonês Pocketpair, responsável pelo jogo que se tornou viral quando seu protótipo foi lançado, em janeiro.

"Palworld", que vendeu mais de cinco milhões de cópias em três dias, apresenta avatares armados e monstros que se assemelham às criaturas da popular franquia da Nintendo.





A ação apresentada em um tribunal distrital de Tóquio "solicita medidas cautelares e compensação por danos, pois 'Palworld' (...) infringe múltiplos direitos de patentes", afirmou a Nintendo em um comunicado, sem especificar o valor da indenização solicitada.

Embora "Palworld" ainda esteja em desenvolvimento, uma versão preliminar do jogo pode ser comprada na plataforma americana Steam por US$ 29,99.

"Lute, cultive, construa e trabalhe ao lado de misteriosas criaturas chamadas 'Pals' neste novo jogo multiplayer de sobrevivência em mundo aberto", diz a descrição do jogo.

As primeiras avaliações foram positivas, embora muitos usuários tenham apontado a semelhança dos "Pals" com os personagens de Pokémon, descrevendo-o como um "Pokémon com armas".

A AFP entrou em contato com o Pocketpair para comentar a ação da Nintendo, mas não recebeu resposta.

Pokémon tem sido um sucesso global desde seu lançamento como jogo de RPG, em 1996, para o console portátil Game Boy da Nintendo.

A franquia também produziu filmes e uma popular série de animação para TV.

