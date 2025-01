A- A+

Negócios Nippon Steel envia nova proposta sobre compra da US Steel a Biden para obter seu apoio Oferta consiste em conceder ao governo dos Estados Unidos um direito de veto sobre a redução da capacidade de produção da siderúrgica americana

A siderúrgica japonesa Nippon Steel enviou à Casa Branca uma nova proposta sobre a US Steel, em uma tentativa de obter o aval do presidente Joe Biden para adquirir a empresa americana, informou o jornal The Washington Post.

A oferta consiste em conceder ao governo dos Estados Unidos um direito de veto sobre a redução da capacidade de produção da US Steel, segundo o relatório do periódico.

A Nippon teria oferecido uma garantia de 10 anos de que não reduziria as atividades das fábricas da US Steel em regiões como Pensilvânia, Indiana e Alabama sem a aprovação de um painel liderado pelo Departamento do Tesouro.

Essa proposta surge após o comitê conhecido como Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) não chegar a um consenso sobre se a aquisição da US Steel pela Nippon ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos.

O impasse no CFIUS transfere para a Casa Branca a decisão sobre essa transação, estimada em US$ 14,9 bilhões.

Biden tem prazo até o início de janeiro para tomar uma decisão final. Contudo, o presidente democrata tem criticado o acordo há meses, alinhando-se a um forte consenso entre líderes americanos de todos os espectros políticos que desaprovam a operação.

Entre os críticos estão o presidente eleito, o republicano Donald Trump, e o vice-presidente eleito, JD Vance.

O acordo tornou-se um tema da campanha presidencial americana de 2024, quando a Pensilvânia emergiu como um estado decisivo, e líderes do sindicato United Steelworkers se opuseram fortemente à transação.

Os executivos da Nippon esperavam obter mais sucesso após as eleições, mas houve poucos sinais de que a dinâmica tenha mudado.

Embora Biden tenha se oposto publicamente ao acordo, o The Washington Post afirma que muitos de seus assessores são favoráveis à venda. Ainda assim, o presidente poderia impor condições para aprovar a aquisição, segundo o jornal.

Por exemplo, isso poderia exigir que a Nippon Steel cumprisse requisitos como a preservação de empregos nos Estados Unidos, acrescentou o jornal.

De acordo com o The Washington Post, a definição dos detalhes poderia adiar a questão até 20 de janeiro, data da posse de Trump.

A Nippon Steel não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

