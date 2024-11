Noronha Verde: Governo de Pernambuco inicia projeto de descarbonização no arquipélago

O projeto Noronha Verde que promove a descarbonização do Arquipélago de Fernando de Noronha começou a ser executado nesta sexta-feira (1º) com a publicação da Portaria 818/2024, que regulamenta o processo de transição.

Em até dois anos, a principal fonte de energia da ilha deixará de ser as termelétricas a diesel e se tornará a energia solar. A transição energética em Noronha é uma das metas prioritárias do Governo de Pernambuco.

"Fernando de Noronha é um patrimônio do nosso país. Iniciamos agora a transição energética, que é um passo importante para a sua preservação. O Governo de Pernambuco tem uma visão estratégica para a transição energética no Estado. Desde o início da gestão, estamos investindo no fortalecimento das fontes renováveis, que conversa com a nova economia. Nossa prioridade é que esta transição seja realizada de maneira eficiente, sustentável e promova justiça social e climática", destacou a governadora em exercício, Priscila Krause.