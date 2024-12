Nova tecnologia permite compartilhar localização em chamadas com serviços de emergência

A- A+

As ligações realizadas por smartphones para serviços de emergência — como polícia, pronto-socorro e bombeiros — passarão a compartilhar automaticamente a localização do usuário com os socorristas. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou o serviço na segunda-feira (16), com o objetivo de aumentar a eficiência nos resgates.

Já adotada em outros países, a tecnologia Advanced Mobile Location (AML) identifica a localização por dados de redes Wi-Fi, GPS, torres de celular e sensores do próprio dispositivo, mesmo em ambientes fechados.

Em regiões rurais e remotas — ou seja, áreas com cobertura limitada —, as informações serão enviadas via SMS. A solução anterior utilizava apenas dados de antenas de telefonia, com menor precisão.

Liderado pela Anatel, o projeto foi desenvolvido em colaboração com operadoras móveis, serviços de emergência e demais sistemas operacionais. Sem a necessidade de aplicativos ou ações específicas do usuário, o serviço funcionará gratuitamente em smartphones Android (a partir da versão 5.0) e iOS (versão 18.2 ou superior).

“O novo recurso demonstra o compromisso da Anatel e de nossos parceiros em salvar vidas, utilizando a tecnologia para garantir respostas mais rápidas e precisas nos momentos em que cada segundo conta”, diz o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, em nota.

De acordo com a agência, para garantir a privacidade do usuário, a funcionalidade compartilha as informações apenas durante as circunstâncias emergenciais e não armazena os dados compartilhados com as autoridades.

O recurso foi disponibilizado pelo Serviço de Localização de Emergência, tecnologia do Google para dispositivos Android. De acordo com a multinacional, que ajudou na implementação do projeto no Brasil, é possível desabilitar a funcionalidade a qualquer momento nas configurações do sistema.

Bruno Diniz, líder de engenharia de Android no Brasil, também em nota, diz que “algo simples, como a informação de localização precisa, compartilhada de maneira rápida com autoridades gera eficiência, reduz o tempo de resposta de uma equipe de socorro e pode significar a diferença entre a vida e a morte de alguém”.

