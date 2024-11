Brisa dos Nobres, novo residencial da LM Saraiva, terá apartamentos modernos no coração do Recife

A- A+

O Brisa dos Nobres, nova aposta da LM Saraiva, no bairro do Cordeiro, no Recife, redefine a expectativa de viver bem, com conforto, segurança e lazer em uma região privilegiada, com fácil acesso a diversos pontos da cidade e a serviços essenciais.



A construtora, que está há 25 anos no mercado imobiliário, acaba de apresentar o empreendimento em evento que reuniu mais de 90 corretores do mercado, com máxima adesão ao negócio, após aprovação no Crédito Associativo da Caixa Econômica Federal.



A partir de agora, as condições de financiamento para compra do imóvel são de até 90% pela CEF e apenas 10% de entrada do proprietário.



O Brisa dos Nobres está localizado na Rua Desembargador Virgílio de Sá Pereira, no coração do Cordeiro, próximo à Av. Caxangá e ao Parque de Exposições, próximo a escolas, supermercados, padarias, academias, farmácias, restaurantes, bancos e universidades, consolidando um estilo de vida repleto de conveniência e qualidade.









São duas torres equipadas com modernos elevadores, contendo 3 unidades por andar em cada um dos seus 15 pavimentos, guarita de segurança e uma área de lazer sem precedentes, com Piscina com Deck, Espaço Gourmet, Academia Moderna, Churrasqueira com Gazebo, Coworking, Salão de Festas, Bicicletário, Central de Gás, Espaço Kids, Pet Play e Pet Wash, visando maximizar o conforto, privacidade para diversos estilos de vida e faixas etárias.



Os apartamentos equilibram perfeitamente estética e funcionalidade, com a composição de 3 quartos, incluindo 1 suíte, com área privativa de até 71 m², acabamentos de alta qualidade e a conveniência de até duas vagas de garagem, o que é ótimo para famílias ou quem busca mais espaço.



Uma unidade decorada está aberta a visitação. Mais informações e agendamento de visita neste site.

Veja também

TRANSAÇÃO BANCÁRIA BC aperta regras e exigirá mais informações para que instituições possam aderir o PIX