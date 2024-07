Novo smartwatch da Samsung vai indicar até sua idade biológica

A- A+

A Samsung Electronics vai revelar um novo recurso de monitoramento de saúde que os relógios da Apple ainda não possuem, em seu mais recente esforço para superar a líder em eletrônicos dos Estados Unidos.

Previsto para uma grande apresentação em Paris nesta quarta-feira, seus novos modelos de Galaxy Watch vão monitorar o índice de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs) do usuário, que pode fornecer um indicador da saúde metabólica e da idade biológica.

A Glicação é o processo que degrada a pele por causa dos açúcares e carboidratos consumidos, causando rugas e flacidez.

Uma edição Ultra, projetada para competir com o Apple Watch Ultra 2, que custa hoje US$ 799 (o equivalente a R$ 4.370 ) também deve estrear ao lado de novos celulares dobráveis e de um rastreador de saúde, o Galaxy Ring.

A maior empresa da Coreia do Sul contou com sua divisão de eletrônicos de consumo para ajudar a ultrapassar uma profunda quebra de memória no ano passado, e agora busca construir sobre isso com um ecossistema de dispositivos e serviços para rivalizar com a Apple.

Wearables e saúde são pilares-chave desse esforço, à medida que a Samsung se ramifica para competir com o Oura Ring, anel inteligente para monitoração da saúde, ao mesmo tempo em que aprimora as capacidades de seus relógios.

"O portfólio de ecossistemas da Samsung é fundamental para atrair quem muda de marca no segmento premium", escreveu Jack Leathem, analista da Canalys, antes do evento Galaxy Unpacked, que acontece em Paris.

"Trazer recursos de saúde e fitness alimentados por IA para wearables será importante para se diferenciar de outros fornecedores de ecossistema e especialistas em smartwatch".

A empresa foi pioneira na categoria de smartphones dobráveis como uma oferta premium em 2019 e impulsionou sua adoção no cenário global, embora os telefones Samsung não tenham feito avanços no maior mercado de smartphones do mundo, a China.

As remessas de dobráveis atingiram 17.5 milhões em 2023, com a Samsung detendo uma participação de mercado de 63%, de acordo com a Canalys. Espera-se que a empresa atualize seus modelos flip e dobráveis maiores no evento de quarta-feira.

O foco da Samsung em Paris destaca como os fabricantes de dispositivos estão explorando recursos de monitoramento de saúde como uma forma de atrair e reter clientes.

Tanto a Apple quanto sua rival coreana têm trabalhado por anos no desenvolvimento de sensores para monitorar continuamente o nível de açúcar no sangue, o que seria um avanço que beneficiaria milhões de diabéticos.

— Leitores de AGEs existem em hardware maior e agora miniaturizamos isso e tornamos possível medir isso através do relógio pela primeira vez — disse Hon Pak, chefe de saúde digital móvel da Samsung.

A tecnologia é vista como uma solução razoável no caminho para desenvolver o monitoramento contínuo e não invasivo da glicose.

— Acreditamos que os consumidores precisam de algo agora — acrescenta Pak.

Para realizar a medição mais sofisticada, os engenheiros da Samsung adicionaram mais cores de LEDs, que são usados para iluminar os vasos sanguíneos e obter informações sobre a saúde do usuário. Os novos relógios também medem a frequência cardíaca durante exercícios intensivos com 30% mais precisão, disse a Samsung antes de seu evento de apresentação.

Os novos relógios da Samsung chegam pouco antes de a Apple revelar uma grande atualização em seu portfólio de Apple Watch para celebrar o décimo aniversário do gadget. A próxima iteração da Apple oferecerá telas maiores e um novo chip, embora ainda não esteja claro se os recursos para detectar pressão alta e apneia do sono estarão prontos a tempo para o lançamento deste ano.

Veja também

BOLSA DE VALORES Bolsas da Europa fecham em queda com Paris preessionada pela cena política