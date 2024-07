Novotel Recife Marina: reforço para o turismo e comércio náutico no Estado; veja imagens

A- A+

Com investimento de R$ 200 milhões, o Novotel Recife Marina, no Cais de Santa Rita, região central da capital pernambucana, foi apresentado a convidados na tarde desta segunda-feira (1).

O hotel integra o Complexo Porto Novo Recife, estrutura multiuso voltada ao turismo de lazer e negócios, junto com a Marina Recife e o Expo Center Recife.



Com inclinação de 59 graus, esquadrias e revestimentos de vidro importados, o empreendimento dispõe de cinco pavimentos, onde quatro são de apartamentos. No comprimento, a obra equivale a uma edificação vertical de 48 andares.

Aberto para imprensa, autoridades e convidados nesta segunda-feira (1º), Novotel Recife Marina terá inauguração oficial próximo dia 29 de julho.



Entre as autoridades políticas, estavam, entre outros, a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, o prefeito João Campos e os ministros José Múcio (Defesa), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Luciana Santos (Ciência Tecnologia e Inovação), André de Paula (Pesca e Aquicultura), Celso Sabino (Turismo), o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, entre outros.

Para o sócio-investidor, Luciano Bivar, o complexo vai ser um diferencial para a cidade nos âmbitos da economia, turismo e lazer.



“Ficamos muito felizes quando o então governador da época, Eduardo Campos, nos convidou para participar de uma licitação não-operacional do Porto do Recife. Então, convidamos outros investidores e contamos com o auxílio de outros poderes institucionais. A inauguração desse complexo vai ser um marco para a Cidade”, pontuou.

Além do turismo, a inauguração do hotel deve impactar positivamente a economia local através da geração de novos empregos.



“A operação do Novotel vai gerar 190 empregos diretos. Se somado todo o complexo, serão, em média, 300 novas contratações. O empreendimento vai atrair uma grande quantidade de pessoas e trazer ‘vida’ ao entorno. Além disso, a marina vai agregar muita beleza aos serviços de restaurante e hospedagem”, apontou Romero Maranhão Filho, sócio-investidor.



O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, acompanhado da esposa, Cláudia Monteiro, foi um dos empresários que prestigiram a solenidade, que também contou com lideranças políticas das esferas municipal, estadual e federal.

Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, acompanhado da esposa, Cláudia Monteiro | Foto: Alexandre Aroeira / Folha de Pernambuco.

O empresário exaltou a coragem dos empresários em construir o empreendimento do nível do Novotel. “O empreendimento é extraordinário. Esses empresários têm um grande compromisso com o Estado, com Recife, tem um compromisso com a nossa vida. Estou muito feliz em estar aqui em um momento marcante para nossa economia”, destacou.

O presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, caracterizou o empreendimento como um diferencial para gerar receita e visibilidade ao município, em uma área que estava precisando de um efetivo investimento.



"É grande valor esse empreendimento, tanto o hotel quanto o Centro de Convenções Recife que brevemente será inaugurado. Deixo aqui os parabéns aos empresários pela obra. Recife é uma cidade bonita, e apresentar esse complexo próximo ao ponto de partida da nossa cidade tem toda uma representatividade”, concluiu.

O equipamento é visto como uma atração que vai movimentar o fluxo turístico e, consequentemente, econômico. o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto acredita que o projeto é o pontapé para que o centro da cidade tenha outra perspectiva.

“O projeto vai atrair turismo, movimentar a economia. Principalmente com a inauguração do centro de convenções, que poderá receber cinco feiras de uma única vez. Também teremos a marina, talvez uma das únicas de toda a região do Nordeste, que são pouquíssimas, que pode receber grandes eventos náuticos. É um divisor de águas, principalmente para essa área do Recife, que precisa realmente de novos olhos”, relatou



