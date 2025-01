Nubank considera mudança de domicílio para o Reino Unido

A- A+

A Nu Holdings, dona do banco digital Nubank, está considerando planos para transferir seu domicílio legal para o Reino Unido, em um movimento que representaria uma grande conquista nos esforços da Grã-Bretanha para atrair mais empresas de tecnologia para o país.

O banco digital tem trabalhado com o governo britânico nos planos, que foram discutidos como parte de um conjunto mais amplo de acordos entre o Brasil e o Reino Unido nesta terça-feira, durante a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, segundo pessoas familiarizadas com as negociações.

A mudança de domicílio não foi incluída no anúncio conjunto dos dois governos divulgado nesta terça-feira, pois ainda estava pendente de aprovação da autoridade fiscal do Reino Unido, a HM Revenue & Customs, de acordo com duas pessoas que pediram anonimato ao discutir informações privadas.

“O Nubank revisa continuamente sua estrutura jurídica corporativa para alinhar-se à presença de suas operações,” disse um porta-voz da empresa em um comunicado. “No momento, nenhuma decisão foi tomada em relação à mudança de domicílio da Nu Holdings ou de qualquer outra entidade jurídica dentro do nosso grupo. Como uma empresa de capital aberto, estamos comprometidos com a transparência e seguiremos os protocolos de comunicação padrão caso e quando tais decisões forem tomadas.”

Em entrevista à agência Reuters em Davos, na Suíca, o CEO David Vélez, disse ontem que a Nu Holdings está considerando transferir seu domicílio legal para o Reino Unido, visando uma expansão global que pode incluir os Estados Unidos.

"Estamos pensando ativamente sobre quais são algumas das jurisdições que fazem sentido para considerarmos, à medida que pensamos nos próximos 10 anos de expansão global", disse. "Estamos considerando o Reino Unido", acrescentou, alertando que mudanças fiscais trazem "incertezas em termos de jurisdição e onde operar", em entrevista nos bastidores da reunião anual do Fórum Econômico Mundial.

O Nubank — cuja empresa holding está atualmente sediada nas Ilhas Cayman e é listada na Bolsa de Valores de Nova York — recentemente se tornou o banco mais valioso de toda a América Latina. Embora sua sede corporativa permaneça em São Paulo, Brasil, a mudança de domicílio legal para o Reino Unido seria vista como uma grande conquista nos esforços do governo do primeiro-ministro britânico Keir Starmer para atrair mais empresas de tecnologia e investimentos para o país.

No mês passado, o Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido anunciou a abertura de um escritório para acelerar a aprovação de tecnologias inovadoras. O novo órgão, chamado Escritório de Inovação Regulatória, foi criado para reduzir o tempo de espera dos empreendedores para levar invenções ao mercado e simplificar os obstáculos regulatórios que precisam enfrentar.

O governo trabalhista tem cortejado empresas de tecnologia e investidores em meio a um declínio geral no sentimento entre as empresas, após a ministra das Finanças, Rachel Reeves, anunciar aumentos de impostos de £40 bilhões (US$ 50,5 bilhões) em seu primeiro orçamento.

As medidas incluíram aumentar a contribuição de seguro nacional para empresas para 15% e reduzir o limite a partir do qual as empresas começam a pagar o imposto. O governo também aumentou o imposto sobre ganhos de capital e eliminou a isenção de imposto sobre valor agregado nas mensalidades de escolas particulares.

Fundado em 2013, o Nubank cresceu rapidamente e se tornou uma das empresas de fintech mais conhecidas do mundo, com seu aplicativo presente nos celulares de cerca de 60% de todos os adultos brasileiros. Ele também opera no México e na Colômbia.

Embora seu crescimento acelerado tenha ajudado a impulsionar o valor de suas ações em cerca de 60% desde o início do ano, alguns investidores começaram a questionar a qualidade e a alta avaliação de sua carteira de empréstimos.

O banco conseguiu se destacar no conservador mercado bancário brasileiro, em parte ao oferecer crédito a tomadores de renda mais baixa, uma abordagem amplamente evitada pelo sistema financeiro local.

