A- A+

pronunciamento Nubank diz que é apartidário e nega ligação com Brasil Paralelo Banco ficou entre os temas mais comentados no X (antigo Twitter) após cofundadora divulgar imagem de evento da produtora de conteúdo

Alvo de uma onda de críticas nas redes sociais após uma postagem de uma de suas executivas, o Nubank afirmou nesta quarta-feira, em comunicado, que “não endossa” os conteúdos da produtora conservadora Brasil Paralelo e que tem uma posição “apartidária”, além de não se associar a “movimentos políticos, religiosos ou ideológicos”.

O comunicado vem um dia depois de o Nubank virar o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, com usuários defendendo o cancelamento de contas e um boicote ao banco.



A reação veio depois de Cris Junqueira, cofundadora do Nubank e um dos principais nomes do banco, compartilhar em sua página pessoal um evento do Brasil Paralelo, produtora de vídeos e conteúdos geralmente associados ao bolsonarismo e a pautas da extrema direita.

Até o início da manhã desta quarta, o nome do Nubank seguia entre os tópicos em destaque na rede social. As ações do banco, negociadas na Bolsa de Nova York, encerraram o dia ontem em queda de 1,18%.

O evento divulgado por Cris Junqueira era de uma palestra organizada pelo Brasil Paralelo em parceria com o Fronteiras do Pensamento, especializado em palestras com personalidades internacionais.

Na foto, a executiva agradece ao convite da produtora de conteúdo para uma turnê com Jordan Peterson, controverso psicólogo e autor canadense conhecido por defender pautas conservadoras.

Na nota, o Nubank acrescenta que “não tem qualquer parceria com os organizadores do evento, e que o Nubank não patrocina essa organização (Brasil Paralelo)”.

O banco acrescenta que possui um Código de Conduta que “promove os direitos humanos, estabelece um padrão ético rigoroso, e não tolera atividade ilícita, discriminatória e abusiva de nenhum tipo”.

Veja também

rio grande do sul RS: pedidos de pagamento de seguros já somam mais de R$ 3,88 bilhões