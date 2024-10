Nubank anuncia NuCel, operadora de celular própria; confira valores

A- A+

O Nubank anunciou, nesta terça-feira (29), a criação do NuCel, sua operadora de celular própria.

De acordo com comunicado do banco digital, o NuCel será disponibilizado gradualmente ao longo dos próximos meses e, inicialmente, apenas para aparelhos eSIM.

Há três opções de planos:

- 15 GB por R$ 45/mês;

- 20 GB por R$ 55/mês;

- 35 GB por R$ 75/mês.

O pagamento, explica o Nubank, será feito por meio de cobrança no cartão de crédito do banco.

Todos os planos do NuCel incluem pacote de voz ilimitado par ligações locais e interurbanas; WhatsApp ilimitado, incluindo ligações de voz e vídeo; acesso ilimitado ao app do Nubank; e acesso a uma caixinha exclusiva com rendimento de 120% do CDI.

Na fase inicial de testes, reforça o Nubank, apenas algumas funcionalidades estarão disponíveis. Após essa etapa, todos os benefícios e funções serão habilitados.

"O NuCel foi criado para simplificar o atual portfólio de telefonia, com planos flexíveis, sem surpresas para os clientes, e com autonomia que só uma plataforma 100% digital pode oferecer", destacou a CEO do Nubank no Brasil, Livia Chanes.

O NuCel terá cobertura de 93% do território nacional e conexão 5G. Clientes interessados em receber notificação sobre a disponibilidade do serviço poderão se cadastrar em uma lista de interesse, por meio do aplicativo.



Esses clientes serão notificados quando o NuCel estiver disponível para contratação - a empresa, no entanto, não informou data nem os estados que serão atendidos inicialmente.

