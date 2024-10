Nubank tem agora um 'novo olhar para a Argentina' graças a Milei, diz David Vélez

A- A+

O Nubank está reavaliando as perspectivas para a Argentina e não descarta uma expansão para o país. Segundo o CEO do banco, David Vélez, é impossível ignorar o que o presidente Javier Milei tem feito desde que assumiu o cargo, em dezembro.



E, por isso, o banco está “adotando um novo olhar” para a Argentina. Uma eventual decisão, porém, só sairia a longo prazo:

- Sim, estamos olhando para a Argentina, é impossível ignorar o que Milei está fazendo. Ainda é cedo para tomar uma decisão, vamos ver o que vai acontecer em 12, 24 meses. Mas a velocidade em que a situação está mudando impressiona todo mundo. Definitivamente, estamos curiosos com o que está acontecendo.

Em entrevista durante o evento Bloomberg New Economy at B20, em São Paulo, Vélez disse que, embora o Brasil ainda responda pela maior parte do crescimento do banco, o México é o país que atualmente oferece a maior oportunidade. De acordo com ele, 88% dos mexicanos, por exemplo, não têm acesso a crédito:

— É como se o México estivesse 50 anos atrasado.

Velez acrescentou que “o céu é o limite” para o crescimento de verticais além dos serviços financeiros, citando telecomunicações, saúde e educação como setores relevantes. Empréstimos consignados e pequenas empresas são essenciais para a expansão do Nubank, segundo ele.

A grande maioria dos negócios do Nubank vem do Brasil, onde possui cerca de 95 milhões de clientes. O México é o segundo maior mercado, seguido pela Colômbia.

De olho no mercado hispânico dos EUA

Em uma entrevista separada para a Bloomberg Television, Vélez disse que a empresa tem amplas oportunidades para ir além dos serviços financeiros no Brasil e que irá se expandir para novos países nos próximos cinco a dez anos. O mercado hispânico nos Estados Unidos também pode ser uma oportunidade, afirmou.

Pierpaolo Barbieri, fundador e CEO da fintech latino-americana Uala, disse em um painel separado no evento que o mercado da Argentina oferece uma grande oportunidade, desde que a inflação seja controlada sob o governo de Milei. Cerca de 50% dos adultos na região não possuem conta bancária, o que representa uma grande oportunidade para as fintechs expandirem seus serviços, disse Barbieri.

