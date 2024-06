A- A+

Tecnologia Nvidia se torna empresa mais valiosa da bolsa do mundo Desde que foi lançado o ChatGPT, o preço das ações da Nvidia se multiplicou por oito graças à popularidade de seus poderosos microchips

A fabricante de semicondutores Nvidia se tornou, nesta terça-feira (18), a empresa mais valiosa do mundo, superando Apple e Microsoft, em mais uma amostra da corrida pela inteligência artificial (IA) generativa, impulsionada pelos mercados.

A valorização do grupo de Santa Clara (Califórnia) alcançou 3,352 trilhões de dólares (18,1 trilhões de reais, na cotação de hoje), segundo um cálculo da AFP. Por volta das 15h30 de Brasília, suas ações operavam em alta de 3,69%.

De todo modo, a Nvidia ainda não bateu o recorde absoluto registrado pela Apple na segunda-feira: US$ 3,376 trilhões (17,9 trilhões de reais, na cotação do dia).

Desde que foi lançado o ChatGPT, robô conversacional da OpenAI, em novembro de 2022, o preço das ações da Nvidia se multiplicou por oito, graças à popularidade de seus poderosos microchips.

“Fazia algum tempo que esperávamos por isso”, afirmou Angelo Zino, analista da CFRA. "A IA está mudando o cenário. No mundo real e também nos mercados", acrescentou, destacando que a indústria de semicondutores é a mais importante em Wall Street.

Em 7 de junho, uma recente divisão por dez de suas ações ajudou a aumentar ainda mais o valor da empresa, ao fomentar a demanda por um título mais acessível.

O grupo produz os potentes microprocessadores GPU, capazes de gerenciar uma quantidade específica de cálculos, necessários para a IA generativa.

A IA generativa produz textos, fotos e vídeos, entre outros, a partir de um pedido feito em linguagem comum.

Embora muitas gigantes da tecnologia, como AMD e Intel, assim como Apple e Microsoft, invistam significativamente em IA, a Nvidia tem uma vantagem confortável no mercado de semicondutores destinados à inteligência artificial.

Rumo aos 4 trilhões de dólares ?

“Os microchips GPU da Nvidia são o novo ouro ou o novo petróleo do setor tecnológico”, avaliam os analistas da Wedbush Securities.

Para eles, Nvidia, Apple e Microsoft estão “em corrida rumo aos 4 trilhões de dólares em valor de mercado”.

Por um quarto de século, General Electric, ExxonMobil, Microsoft e Apple se sucederam no "pódio" dessa competição, antes da Nvidia.

As juntas Nvidia, Apple e Microsoft representam cerca de 10% do valor total das empresas envolvidas em bolsa no mundo.

A Nvidia lançou no início de junho um novo processador, menos de três meses após seu modelo anterior, em um setor habituado a intervalos de lançamento de vários anos.

“Em Wall Street, para onde as capitais estão fluindo atualmente, os ‘sete magníficos’ (como são conhecidos as grandes empresas de tecnologia) continuam dominando as negociações”, resumiu Konstantin Oldenburger, analista da CMC Markets.

“A Nvidia é a empresa que mais cria valor no mundo neste momento”, afirmou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, referindo-se à IA generativa, bem como à fabricação de computadores e à indústria de criptomoedas, que demandam muito dados.

“Trata-se do início do ‘boom’ da IA”, acrescentou.

Após equipar servidores em todo o mundo para operar programas de IA generativa, os microchips de última geração, liderados pela Nvidia, estarão em dispositivos individuais como smartphones, antecipou Angelo Zino.

Também serão exigidos no setor industrial, como em veículos independentes, acrescentou o analista. “São oportunidades massivas para Nvidia”, concluiu.

