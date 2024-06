A- A+

NEGÓCIOS Nvidia supera Apple e clube dos ricaços com mais de US$ 100 bi ganha novo integrante; veja lista Jensen Huang, CEO da empresa de chips que virou pop star, viu fortuna aumentar em US$ 30 bilhões só este ano e hoje é o 13º mais rico do planeta, com US$ 107 bilhões

Ele usa jaqueta de couros, gosta de frases no estilo autoajuda e, nesta semana, numa conferência de tecnologia, até deu autógrafo no top de uma fã. Jensen Huang pode até não fazer o estilo dos nerds típicos das big techs. Mas, agora, tem tanto dinheiro no bolso quanto seus rivais old school.

Com a forte valorização das ações da Nvidia, fabricante de chips que surfou na onda da inteligência artificial, Huang, que é CEO e um dos fundadores da empresa, viu sua fortuna aumentar nada menos do que US$ 30 bilhões só este ano. E, agora, oficialmente, está no clube dos US$ 100 bilhões, seleto grupo de 16 ricaços que têm ao menos esta cifra com fortuna.





Se no ranking da Forbes ele era o 20º mais rico do mundo ao fim de 2023, com US$ 77 bilhões, agora ele já é o 13º, com nada menos do que US$ 107 bilhões de patrimônio.

Só este ano a Nvidia viu suas ações saltarem 147%. Com isso, nesta quarta-feira, superou a Apple e se tornou a segunda empresa mais valiosa da Bolsa americana, atrás apenas da Microsoft, com impressionantes US$ 3 trilhões em valor de mercado.

Conheça, abaixo, os integrantes do clube dos US$ 100 bilhões, que ganhou a presença de Heng este ano:

Bernard Arnault e família: US$ 210 bilhões

Elon Musk: US$ 208 bilhões

Jeff Bezos: US$ 199 bilhões

Mark Zuckerberg: US$ 174 bilhões

Larry Ellison: US$ 152 bilhões

Larry Page: US$ 145 bilhões

Sergey Brin: US$ 139 bilhões

Warren Buffett: US$ 135 bilhões

Bill Gates: US$ 131 bilhões

Steve Ballmer: US$ 125 bilhões

Amancio Ortega: US$ 114 bilhões

Muskesh Abani: US$ 122 bilhões

Jensen Huang: US$ 107 bilhões

Michael Bloomberg: US$ 106 bilhões

Michal Dell: US$ 101 bilhões

Françoise Bettencourt Meyers e família: US$ 101 bilhões

Veja também

BRASIL Consulta PIS/Pasep 2024: saiba como fazer e quem tem direito