Tecnologia Líder da Nvidia, que virou a 2ª empresa mais valiosa do mundo, deu até autógrafo no peito de uma mul Jensen Huang, CEO da gigante fabricante de chips que hoje ultrapassou a Apple em valor de mercado, passou por situação inusitada em evento em Taiwan

No último domingo, Jensen Huang, o bilionário que é cofundador e CEO da Nvidia, participou da Computex 2024 em Taiwan e planejou impressionar a plateia da indústria de semicondutores revelando qual será a nova geração de chips de inteligência artificial (IA) de sua companhia.

No entanto, nos corredores do evento internacional de tecnologia, foi ele quem acabou surpreendido pelo pedido de uma admiradora. Uma mulher se aproxima dele e pede um autógrafo um tanto inusitado. Ela pediu que o executivo assinasse no seu peito, bem na parte de cima do top que estava usando.

A cena, gravada em vídeo por uma testemunha, foi publicada em uma conta da plataforma Threads, da Meta, e destacada ontem pelo site especializado em tecnologia The Verge. Além de inusitado, o pedido ilustra a ascensão e crescente popularidade de Huang entre os dirigentes de gigantes da tecnologia. O bilionário Elon Musk também reproduziu a cena em sua plataforma X (ex-Twitter), assim como outros aficionados por tecnologia

Dono de uma personalidade descontraída e um estilo cool, marcado sempre pelo uso de uma jaqueta de couro no melhor estilo popstar, Huang já está sendo tratado como tal.

E não é para menos. Nesta quarta-feira, ele acaba de subir mais um degrau na espetacular — e rápida — ascensão da Nvidia, fabricante de microprocessadores ideais para sistemas de inteligência artificial (IA): a companhia ultrapassou a Apple em valor de mercado na Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, e se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo.

A soma do valor de todas as ações da Nvidia superou os US$ 3 bilhões hoje. Agora, ela só perde para a Microsoft, mas analistas dizem que, neste ritmo, a liderança da gigante fundada por Bill Gates está com os dias contados.

De quebra, Huang faturou nada menos que US$ 5,2 bilhões (R$ 27,6 bilhões) em apenas um dia com a valorização de sua fatia na empresa, informou o ranking on-line da revista Forbes.

