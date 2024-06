Celular ao volante: uso durante condução pode gerar três tipos de multa; saiba mais

A- A+

De acordo com uma pesquisa elaborada com dados do The World Bank e Statista, há cerca de 118 milhões de usuários de smartphones no Brasil. Dentre os 193 países, o País é o 5º com a maior quantidade de usuários do aparelho no ranking mundial, atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.

Com tantas funcionalidades, é preciso alertar para o uso do celular durante condução de veículos. A prática, bastante perigosa, gera multas, além do risco de acidentes. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), em 2023 foram registradas 38.778 multas relativas ao uso do celular no trânsito no estado. Apenas no apurado deste ano, o número já ultrapassou os oito mil casos.

Penalidades

Consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que utilizar, falar ou manusear o smartphone são situações diferentes e, portanto, cada uma tem seu peso, o que também é referência na hora de classificar a penalidade. Os órgãos autuadores municipal, estadual e federal podem aplicar multas referentes ao uso do celular no trânsito. As estaduais são feitas pelo Detran.

Segundo o agente e instrutor de trânsito do órgão, Eduardo Alves, as multas são divididas em três categorias (ver infográfico).

"Vale lembrar que todas essas multas também se aplicam se o carro estiver em imobilização temporária, ou seja, quando o condutor estiver imobilizado diante do sinal vermelho do semáforo. O ideal é parar totalmente o carro em um local seguro e adequado, e, inclusive, desligar o motor para poder fazer a utilização do aparelho."

Riscos

Com tantas funcionalidades, além de ligação e mandar mensagem enquanto dirige, é comum ver condutores manusearem o celular também para colocar um destino no aplicativo de navegação, procurar músicas e até mesmo para curtir fotos e vídeos nas redes sociais. Com o ato, o condutor perde o campo de visão de 360º que se deve ter com o auxílio do espelho retrovisor, afetando bruscamente a concentração no trânsito.

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que o uso do smartphone ao volante aumenta em 400% o risco de sinistros no trânsito, chegando a ser comprado a conduzir após ingestão de bebidas alcoólicas. Foi constatado pela instituição inglesa RAC Foundation que o envio de mensagens pelo smartphone é capaz de retardar o período de reação do condutor em 35%.

Já uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que digitar uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 80 km/h equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros, equivalente ao comprimento de um campo de futebol, por exemplo.

