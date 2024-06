A- A+

justiça Olacyr de Moraes: justiça penhora parte do salário de R$ 626 mil do neto do "rei da soja" Neto de Olacyr teria uma dívida de quase R$ 300 mil relacionada a um cheque sem fundo.

O executivo Pedro Mckay de Moraes, neto do empresário Olacyr de Moraes, conhecido como "rei da soja", teve parte de seu salário penhorado para pagar uma dívida de quase R$ 300 mil relacionada a um cheque sem fundo.

As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a Folha, a Justiça ordenou a penhora de 30% do salário do executivo em decisão proferida pela 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

A decisão é reflexo de uma ação movida por um antigo parceiro de negócios de Mckay, Marcelo Marques Steiner Rejtman, que recebeu, em 2022, um cheque de R$ 230 mil, devolvido por ausência de fundos.

Em nota divulgada pelo site, a defesa do neto de Moraes afirma que o executivo realmente emitiu o cheque como garantia, mas não conseguiu efetuar o pagamento.

A Justiça decidiu pela penhora por acreditar que a ação não vá comprometer a subsistência de Mckay, cujo salário chega a aproximadamente R$ 626 mil.

Quem foi Olacyr de Moraes, o "rei da soja"?

O empresário Olacyr Francisco de Moraes nasceu em Itápolis, interior do estado de São Paulo, no dia 1º de abril de 1931, e já esteve à frente de um patrimônio de US$ 2 bilhões. Filho de um vendedor de máquinas de costura, aos 19 anos abriu, com seu irmão, Odimir, e seu pai, Augusto, a empresa de transporte de cargas 'Argeu Augusto de Moraes e Filhos Ltda'.

O pulo do gato foi quando começou a prestar serviços para a prefeitura de São Paulo, primeiro transportando pedras para a pavimentação de ruas e, depois, executando a pavimentação das ruas. Em 1957, abriu a empresa Construção e Transportes Constran Ltda, que passou a cuidar de obras mais complexas.

Em 1971, Olacyr transformou a Constran em uma sociedade anônima e investiu parte dos lucros em outros setores, ampliando seus domínios. Nessa época criou o Banco Itamarati, por exemplo.

Em 1975, a apenas 300 quilômetros de Cuiabá, Olacyr inaugurou a empresa Itamarati Norte S/A, onde passou a produzir principalmente soja, milho e algodão.

O título de "rei da soja" veio nos anos 80, quando se tornou o maior produtor individual de soja do mundo.

Algumas apostas frustradas, como a ferrovia com que sonhava integrar o Centro-Oeste com o litoral, a Ferronorte, e calotes de governos fizeram seu império ruir. As dívidas chegaram a US$ 1 bilhão.

Ele morreu em junho de 2015, após ficar internado no Hospital Israelita Albert Einstein para tratar de um câncer no pâncreas.

Veja também

MUNDO China acusa UE de fazer exigências "irrazoáveis" antes de aumentar tarifas sobre EVs