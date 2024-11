OpenAI está em negociações com a Califórnia para se tornar uma empresa com fins lucrativos

A- A+

A OpenAI está avançando em sua tentativa de transformar a estrutura sem fins lucrativos da empresa, avaliada em US$ 157 bilhões, em uma empresa com fins lucrativos, iniciando discussões preliminares com os reguladores.

A empresa está em negociações iniciais com o gabinete do procurador-geral da Califórnia sobre o processo de mudança de sua estrutura corporativa, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.



É provável que esse processo envolva reguladores que examinem como a OpenAI valoriza um portfólio de propriedade intelectual altamente lucrativo, como o aplicativo ChatGPT.

O procurador-geral de Delaware também tem se comunicado sobre a mudança de empresa sem fins lucrativos para empresa com fins lucrativos, conforme detalhado em uma carta à OpenAI.

Fundada em 2015 como uma organização de pesquisa sem fins lucrativos com a missão idealista de construir uma inteligência artificial que fosse segura e benéfica para a humanidade, a OpenAI está considerando uma mudança significativa para uma estrutura mais convencional com fins lucrativos.

Uma estrutura simplificada com fins lucrativos é considerada mais atraente para investidores, embora isso possa abrir a porta para questionamentos sobre se a empresa está mantendo sua missão original de fazer o bem para a sociedade.

Altos custos

A OpenAI se recusou a comentar sobre as conversas com os reguladores, mas afirmou que a organização sem fins lucrativos continuaria a existir em qualquer potencial reestruturação corporativa.

“Embora nosso trabalho continue em andamento enquanto consultamos assessores financeiros e jurídicos independentes, qualquer reestruturação potencial garantiria que a organização sem fins lucrativos continuasse a existir e a prosperar, e recebesse o valor total de sua participação atual na OpenAI com fins lucrativos, com uma capacidade aprimorada de perseguir sua missão”, disse Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI sem fins lucrativos, em um comunicado à Bloomberg News.

Em 2019, a OpenAI criou uma subsidiária com fins lucrativos limitada para ajudar a financiar os altos custos do desenvolvimento de modelos de IA, e cerca de um ano depois, o CEO da OpenAI, Sam Altman, foi demitido e recontratado pelo antigo conselho sem fins lucrativos.

A demissão de Altman ocorreu após tensões com o conselho sobre o equilíbrio entre a segurança da IA e a pressão para comercializar o software da OpenAI, entre outras questões.

ChatGPT Proprietário

Diferentemente de muitas outras organizações sem fins lucrativos, a OpenAI detém propriedade intelectual incrivelmente valiosa na forma de seu chatbot ChatGPT e tecnologia de inteligência artificial relacionada.

Na Califórnia, a empresa abriu um diálogo com o escritório do procurador-geral Rob Bonta e irá submeter os detalhes de seu plano de reestruturação após a proposta ser finalizada, de acordo com uma pessoa que preferiu não ser identificada, pois as discussões são privadas.

Uma porta-voz do escritório de Bonta afirmou em um comunicado que está “comprometida em proteger ativos de caridade para seu propósito pretendido”, sem comentar sobre quaisquer discussões com a OpenAI.

A empresa planeja mudar para uma corporação de benefício público, o que a Bloomberg já havia reportado anteriormente. A mudança permitirá que mantenha sua missão de fazer o bem social enquanto opera como uma empresa com fins lucrativos, disse Jason Kwon, diretor de estratégia da OpenAI, aos funcionários durante uma reunião de equipe no final de setembro, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Kwon disse aos funcionários que essa nova estrutura preservará um braço sem fins lucrativos que possuiria uma quantidade significativa da entidade com fins lucrativos, disse a fonte, que preferiu não ser identificada.

A participação que a organização sem fins lucrativos receberá na entidade com fins lucrativos e a forma como os ativos da OpenAI serão avaliados serão fatores-chave nas aprovações regulatórias para a reestruturação, de acordo com especialistas jurídicos.

“Não é tão simples quanto desativar seu status de organização sem fins lucrativos”, disse Daren Shaver, sócio da Hanson Bridgett LLP, com sede em São Francisco. “Qualquer que seja o valor desses ativos, ele precisa ser devidamente contabilizado.”

Propriedade intelectual

O processo na Califórnia, que envolveria trocas de informações com o escritório de Bonta, pode levar alguns meses para uma organização sem fins lucrativos comum, disse Shaver. Mas, devido à exigência da lei da Califórnia de que qualquer valor atribuído aos ativos da organização sem fins lucrativos seja destinado a uma causa beneficente — e o principal ativo da OpenAI ser sua propriedade intelectual — a revisão pode ser complicada e demorada.

“Trata-se de convencer o procurador-geral de forma eficaz de que os ativos estão sendo destinados ao lugar certo”, afirmou Shaver.

A conversão da OpenAI também exigiria o acompanhamento dos secretários de estado de Delaware e da Califórnia sobre certos procedimentos, além das autoridades fiscais estaduais e federais.

De acordo com os termos de sua última rodada de investimentos, o financiamento recente da OpenAI poderia ser convertido em dívida caso a reestruturação não aconteça dentro de dois anos, conforme informou o jornal The New York Times.

