Investigação Operação contra sonegação fiscal desarticula esquema no polo gesseiro do Sertão de Pernambuco Investigação conjunta entre MPPE, Sefaz e polícias aponta sonegação superior a R$ 40 milhões em setor estratégico

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE), a Procuradoria Geral do Estado (PGE-PE) e forças de segurança, deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Sertão Branco.

A ação visa desarticular um grupo empresarial do setor gesseiro, investigado por crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro no Sertão do Araripe.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e em outros estados, além de autorização judicial para o afastamento do sigilo de dados e o sequestro de bens dos investigados, expedida pelo Juízo da Comarca de Ipubi.

As apurações, conduzidas pelo Núcleo Integrado de Combate à Sonegação Fiscal do Gaeco do MPPE, indicam que a organização usava “laranjas” para encobrir os verdadeiros beneficiários e reduzia ilegalmente o pagamento de tributos, gerando um prejuízo de mais de R$ 40 milhões ao Estado.

Há também indícios de que o volume de produtos movimentados supera os registros oficiais, indicando possível sonegação adicional.

A operação conta com o apoio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) e das polícias Civil e Militar, além da colaboração dos Gaecos de Minas Gerais e São Paulo. A coletiva de imprensa com mais detalhes será realizada pelo MPPE na próxima sexta-feira (1), às 10h, na sede do MPPE, no Recife.

