Entrevista Oscilações políticas dificultam proteção da Amazônia, diz Bill Gates Segundo ele, colocar as políticas exatas em prática para proteger a maior floresta tropical do mundo ainda é 'um tanto desafiador'

Os esforços do Brasil para reduzir o desmatamento são encorajadores, mas as oscilações políticas dificultaram a obtenção do investimento necessário para proteger a Amazônia, afirma o filantropo bilionário Bill Gates.

Os sistemas de satélite agora fazem um ótimo trabalho em medir a destruição florestal, disse Gates, durante uma entrevista virtual na Bloomberg New Economy at B20 em São Paulo.



Mas colocar as políticas exatas em prática para proteger a maior floresta tropical do mundo ainda é “um tanto desafiador”, disse ele, “particularmente quando você coloca diferentes partidos no poder”.

O Brasil melhorou seus esforços para mitigar o desmatamento, disse Gates, citando conversas que teve com alguns dos líderes do país antes da cúpula do clima das Nações Unidas - COP30 - no ano que vem.

A conferência será realizada em Belém, capital do estado do Pará, como parte do plano de Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de trazer o encontro para a floresta amazônica.

Gates, que também é um investidor em tecnologia climática, disse que uma de suas melhores empresas inovadoras é construir uma siderúrgica com parceiros no Brasil. A startup, Boston Metal, é apoiada pelo fundo de capital de risco de Gates e pela Vale, que está focada em produzir aço de forma mais sustentável.

“Eles estão realmente trabalhando com parceiros no Brasil para construir uma planta lá, que parece ser capaz de produzir aço muito competitivo, mas de uma forma muito, muito limpa”, disse ele.

O cofundador da Microsoft também disse que é importante encontrar maneiras menos dispendiosas de gerar energia verde para obter ampla adoção em países em desenvolvimento como Brasil e Índia. Se os métodos mais sustentáveis vierem com preços mais altos, eles não serão adotados, disse ele.

Ele também reconheceu a importância da energia nuclear, dizendo que ela será uma parte substancial da geração de energia que complementa as fontes renováveis no futuro. Em vários países, incluindo os EUA, tanto a atitude pública quanto o nível de investimento em fissão nuclear “são bastante positivos”, disse ele.

