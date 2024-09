A- A+

Capacitação Para capacitar pecuaristas locais, Faepe promove "Dia do Campo" no Agreste de Pernambuco O evento é destinado a produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Pernambuco

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe) promove, na próxima sexta-feira (27), das 8h às 12h, o "Dia de Campo" do projeto Forrageiras para o Semiárido. O evento é destinado a produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) e acontece na Fazenda Venturosa, no Agreste do Estado.

O encontro tem como objetivo capacitar pecuaristas locais a enfrentarem os desafios impostos pelas mudanças climáticas, apresentando resultados de projetos anteriores que demonstram como as plantas forrageiras podem manter alta produtividade, mesmo durante a estiagem.

De acordo com a organização, o evento reunirá cerca de 100 participantes de municípios como Iati, Itaíba, Buíque, São Bento do Una, Caetés, Pesqueira, Alagoinha e Pedra.

"Estamos apresentando resultados que comprovam a viabilidade de se manter uma produção de qualidade mesmo em períodos de seca. Isso é essencial para garantir a sustentabilidade da pecuária no Semiárido", afirmou o presidente da Faepe, Pio Guerra.



O Projeto Forrageiras para o Semiárido é uma iniciativa da Faepe, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Instituto CNA e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Programação

O evento será dividido em quatro estações temáticas, onde os participantes serão organizados em grupos para explorar diferentes aspectos do manejo de forrageiras no semiárido.

A programação terá início às 7h com a recepção dos participantes, e a abertura oficial está marcada para às 8h, com a presença de representantes da Faepe, Senar-PE e Embrapa.

Cada estação comportará até 25 participantes por rodada.

Confira detalhes:

1. Sistema de Pastejo e Resultados da Fase 2 do Projeto Forrageiras

Facilitador: Dr. Tadeu Vinhas Voltolini (Embrapa)

2. Avaliação e Manejo Sanitário

Facilitadora: Dra. Elizabete Gomes (ICNA)

3. Produção e Conservação de Forrageiras Anuais (Silagem)

Facilitadora: Alenilda Carvalho (ICNA)

4. Propagação da Palma Forrageira e Alimentação de Ruminantes

Facilitador: Djalma Cordeiro (IPA-PE)

