Parceria entre a Secretaria estadual de Turismo e a Azul viabiliza voo direto Recife-Assunção

A Azul Linhas Aéreas deu início, na manhã deste domingo (15), a um voo semanal que liga o Recife a Assunção, no Paraguai. A operação é para a alta temporada, terminando no dia 2 de fevereiro de 2025. Com a nova rota, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre passa a conectar a capital pernambucana a oito destinos internacionais. Os outros são Lisboa, Fort Lauderdale, Orlando, Buenos Aires (Ezeiza e Aeroparque), Santiago do Chile e Montevidéu.

Os voos decolam aos domingos, saindo do Recife às 09h15 e chegando em Assunção às 13h55. O de retorno parte do Paraguai decola às 15h10 e pousa na capital pernambucana às 19h30. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, e a Azul realizaram um evento, antes do voo inaugural, no aeroporto, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para registrar o lançamento da operação.

“A gente já havia observado, por meio de dados estatísticos, a vinda de paraguaios a Pernambuco. Agora, com essa conexão direta, facilita-se muito porque antes eles precisavam fazer conexões e quando se tem conexões que não são atrativas, o turista termina pondo em dúvida se aquele destino é o melhor”, disse o secretário estadual de Turismo e Lazer, Paulo Nery.

O secretário garantiu que outros novos voos diretos já estão sendo negociados pela pasta com companhias aéreas internacionais. Já há entendimentos com as empresas norte-americanas Delta Airlines e Copa Airlines nesse sentido. A Condor, da Alemanha, também já entrou em contato com a secretaria interessada em fechar operações para Pernambuco.

Há, ainda reuniões agendadas com os consulados da França, da Grécia e da Itália. “É um trabalho de médio prazo porque passa por um estudo de muitas variáveis para que a gente estabeleça, de fato, o voo”, revelou Nery.

Operação estratégica

O gerente de Relações Internacionais da Azul, César Grandolfo, afirmou que essa nova operação é estratégica para a companhia. “O Recife é um grande hub da Azul, o maior que uma empresa aérea tem no Nordeste. É também terceiro da companhia (no País), muito próximo do tamanho do hub que temos em Confins (Belo Horizonte), que é o segundo. Campinas é o maior”, lembrou.

O Recife é uma das quatro cidades brasileiras para o novo destino da Azul, que está promovendo uma expansão nas rotas da empresa este semestre. As outras são Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Campinas (SP). “Há uma demanda natural de brasileiros indo para o Paraguai, fazer negócios, instalar empresas. É um mercado atrativo para isso, mas também há paraguaios vindo para cá, querendo ter acesso às praias de Pernambuco e também do Nordeste a partir do Recife”, destacou Grandolfo.

Evento de lançamento do voo Recife-Assunção foi realizado em frente ao check-in da Azul, no Aeroporto Internacional do Recife Foto: Arthur Souza/Secretaria de Turismo e Lazer/Divulgação

O executivo ressaltou, ainda, que embora o voo seja sazonal, a intenção é que vire permanente. “Estamos trabalhando para isso. Vai depender tanto do brasileiro buscando conexão com Assunção como o sentido inverso, também”, complementou.

O presidente da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Eduardo Loyo, disse que o Paraguai tem uma emissão importante de turistas para o Estado, mas que não é maior porque eles perdiam muito tempo em Guarulhos (SP), já que o voo não era direto, o que dificultava a venda de passagens.

De acordo com Loyo, o mercado paraguaio aceitou bem essa nova operação. “Fizemos um trabalho de capacitação recentemente no Paraguai, exclusivo para esse voo com ativação para o público final em um parque de lá. Recebemos quase dez mil pessoas em um final de semana”, pontuou.

Segundo ele, a Empetur também está trabalhando com planos cooperados no mercado paraguaio. “Os dois maiores grupos empresariais de operadores de viagens, a Goya e a Maral, são parceiros para vender pacotes para Pernambuco”, contou.

O governo Raquel Lyra, segundo ele, começou com três destinos internacionais e, contando com o Recife-Assunção, agora passa para o sétimo. “Ano que vem, já tem um oitavo voo com a Azul para o Porto (Portugal). A gente vem trabalhando para cada vez mais aumentar essa frequência nacional e internacional”, revelou.

O secretário estadual Paulo Nery (Turismo e Lazer) e o secretário Nacional Tomé Franca (Aviação Civil) no evento de lançamento do voo Foto: Arthur Souza/Secretária de Turismo e Lazer/Divulgação

Conectividade

O secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, que participou do evento representando o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que é muito importante captar voos internacionais, fortalecendo a conectividade com a Azul, que é parceira do Estado e da capital pernambucana.

“A Azul tem um hub aqui no Recife, o que faz com que um voo como esse tenha uma capilaridade grande, tanto para os desembarques que chegam do Paraguai e vão para no Nordeste todo, como para todos os nordestinos que vêm ao Recife e daqui podem ir para destinos do mundo inteiro”, registrou. O secretário também adiantou os investimentos públicos e privados em parceria com as concessionárias que estão sendo realizados na aviação civil pernambucana.

“Aqui em Pernambuco, por exemplo, numa parceria com o Governo do Estado, estamos avançando com as obras (do aeroporto) em Serra Talhada. Em breve, vamos lançar o edital do Aeroporto de Caruaru e recentemente lançamos o Programa Ampliar, que tem como objetivo trazer a experiência das concessões para aeroportos regionais. Em Pernambuco, três aeroportos já estão contemplados, Araripina, Garanhuns e Serra Talhada, que após as obras públicas pode participar do programa”, contou.

O diretor do Aeroporto Internacional do Recife, Diego Moretti, relatou que as oito rotas internacionais que existem hoje, saindo da capital pernambucana, mostram como Pernambuco está evoluindo. Disse também que o aeroporto fez um investimento gigante recentemente, aumentando a capacidade em mais de 60% na infraestrutura.

“Em 2023, batemos o recorde de passageiros, com nove milhões e cinquenta mil passageiros. Em 2024, queremos fechar com aproximadamente 9,5 milhões de passageiros, e, para 2025, nossa meta é passar dos dois dígitos, com 10 milhões de passageiros. Para isso, precisamos de cada vez mais voos. Todos nós sabemos que para cada voo internacional sempre vêm dois ou três voos domésticos a reboque”, disse ele.

Desenvolvimento

Já o diretor-geral da Aena Brasil, empresa responsável pela gestão do Aeroporto Internacional do Recife, Joaquín Rodriguez, assegurou que o voo Recife-Assunção coloca o equipamento não só como o melhor em conexão no Brasil, mas reforça a conectividade internacional, marcando a importância e o caráter estratégico que tem no desenvolvimento e conectividade para o turismo de lazer e de negócios no Estado e no País.

“A conectividade de um aeroporto ajuda no desenvolvimento econômico e social de uma região, e acho que o Aeroporto do Recife hoje é uma referência no Brasil. Vamos trabalhar para que possamos seguir conectando o Recife mais longe, a mais cidades”, prometeu Rodriguez.

O empresário Otaviano Maroja, que representou o trade local no evento, ressaltou que o novo voo da Azul é muito importante para Pernambuco porque turistas que iam para o Caribe agora podem vir para cá. Também ressaltou o quanto o incremento no turismo ajuda pequenos empreendedores, como motoristas de aplicativos, taxistas, jangadeiros, bugueiros etc.

