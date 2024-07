Pernambuco anuncia chegada de novos empreendimentos com o incentivo fiscal de R$ 249,8 milhões

A- A+

Pernambuco vai receber R$ 249,8 milhões em investimentos através da instalação ou ampliação de empreendimentos industriais no Estado. A previsão é que sejam gerados, com isso, 345 novos empregos diretos. Todos eles tiveram seu pleito por benefícios fiscais aprovados nesta terça-feira (30) durante a reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic).



Os incentivos estão previstos nos programas de Desenvolvimento e de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Prodepe e Proind). Do montante de vagas a serem geradas, 206 se concentram na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 139 serão no interior do Estado.



Segundo o secretário-executivo de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec-PE), Maurício Laranjeira, os programas já acumularam cerca de R$ 750 milhões em investimentos aprovados, de janeiro a julho deste ano, com mais de 2.300 vagas de empregos viabilizadas pelos benefícios.



“Temos trabalhado fortemente, através de uma prospecção ativa de empresas, para apresentar os diferenciais e as vantagens competitivas do Estado”, destacou. Dos valores investidos, o Prodepe vai beneficiar 9 empresas que somam R$ 239,4 milhões. Já o Proind contemplará 8 dos empreendimentos, movimentando R$ 10,4 milhões em investimentos.



Além dos 17 projetos advindos de indústrias, também foram apreciados mais 18 projetos nas áreas de distribuição e importação. Os municípios contemplados pelos projetos das Centrais de Distribuição (CD) são Itapissuma, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Abreu e Lima e Recife.

Veja também

FMotors BYD Dolphin Mini de 5 lugares chega ao mercado brasileiro; conheça