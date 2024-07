A- A+

INICIATIVA Indústrias produtoras de etanol de Pernambuco se unem e lançam movimento Acelera com Etanol Pernambuco sai na frente e, sob a coordenação do Sindaçúcar-PE, acaba de lançar o movimento Acelera com Etanol, iniciativa para valorizar, informar, e estimular o consumo do biocombustível

Pernambuco é hoje o segundo maior produtor do Norte e Nordeste de matérias-primas destinadas ao setor sucroenergético, o que faz do Estado um importante produtor de açúcar, etanol, bioeletricidade e também de energias de fontes hidráulicas, oriundas de pequenas centrais hidrelétricas.

Com base nesse cenário, o Estado sai na frente, e sob a coordenação do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), lança o movimento Acelera com Etanol.

A iniciativa tem como finalidade valorizar, informar, e estimular o consumo do etanol como combustível verde, descarbonizador, limpo e acessível.

Dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) atestam que, na comparação com a gasolina, o etanol hidratado, aquele vendido nas bombas dos postos, emite até 90% menos gás carbônico (CO2), o que mostra a importância de escolher e abastecer com etanol.

O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, reforça a importância dessa escolha inteligente. “Além dos benefícios ambientais, abastecer com etanol é eficiente, pois já foi comprovado que seu uso melhora a potência do veículo e mantém o motor mais limpo e acessível, já que somos produtores de etanol, estando as usinas localizadas muito próximas dos postos, e é um combustível necessário para a economia brasileira, que gera sustentabilidade ambiental, emprego e renda, preservando os elos da cadeia produtiva”, explica.

Renato diz, ainda, que o Acelera com Etanol é um projeto por meio do qual se pretende unir forças com os demais movimentos a fim de difundir e ampliar essas informações, desfazendo os mitos que existem em torno do biocombustível.

“Queremos levar informação para a população, com evidências e segurança, sobre esse tema que faz parte da rotina de todos”, acrescenta.

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Na safra 2022/2023, o País produziu cerca de 31 bilhões de litros, com a maior parte sendo etanol anidro (misturado com gasolina) e o etanol hidratado (usado como combustível puro).

Em Pernambuco, na última safra, encerrada em abril deste ano, foram processadas mais de 14 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que resultou na produção de 292 milhões de litros de etanol e mais de 1.018 milhão e dezoito mil toneladas de açúcar.

O Estado é também o segundo maior mercado consumidor de etanol, superado apenas pela Bahia, dentre os dezesseis do Norte e Nordeste. Além disso, o setor é respnsável pela geração de cerca de 70 mil postos de trabalho, em atividade que se desenvolve em mais de 60 municípios pernambucanos.

A legislação brasileira exige a mistura de etanol anidro na gasolina, em um percentual de 27%. Isso significa que toda gasolina vendida no País contém 27% de etanol. Mais informações sobre o movimento Acelera com Etanol podem ser obtidas acompanhando as atualizações no instagram criado para esse fim, o @aceleracometanol.

