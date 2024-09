A- A+

Crescimento Pernambuco se destaca na geração de empregos no Nordeste e no Brasil Recife lidera contratações no Estado

Pernambuco registrou, no último mês de agosto, a geração de 18,1 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na sexta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e levou o Estado à posição de líder na geração de empregos formais no Nordeste e terceiro no ranking nacional.

Os números do Caged se referem à diferença entre a admissão e demissão de trabalhadores com carteira assinada durante o período. O saldo positivo representa a criação de novas vagas formais. Nos primeiros oito meses de 2024, o Estado criou 43,5 mil postos de trabalho. "A geração de empregos formais em agosto confirma que Pernambuco está voltando a ser líder do Nordeste e referência para o País. Em pouco mais de um ano e meio de nosso governo, já são mais de 94 mil empregos criados", declarou a governadora Raquel Lyra.

Os números de agosto superaram, em mais de duas vezes, os 7,5 mil postos criados em julho e foram 16% superiores ao mesmo mês do ano passado. O setor que apresentou o melhor resultado foi a indústria, responsável pela criação de 6,49 mil empregos. Nesse contexto, a produção de açúcar no Estado contribuiu significativamente, com a criação de 5,2 mil vagas. Os setores de serviços e de agropecuária também tiveram desempenhos significativos, com 5.815 e 2.869 novas postos de trabalho, respectivamente. O comércio e a construção também contribuíram com saldos positivos, gerando 2.362 e 566 postos.

Levando em conta apenas o Recife, o Caged de agosto também traz resultados positivos como a geração de 3.166 empregos formais, consolidando a cidade como a segunda capital do Nordeste em contratações. "Os dados mostram que o setor privado sente a segurança de investir na cidade. O trabalho junto às empresas tem o objetivo de criar o ambiente favorável e de previsibilidade", afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Em agosto, o setor de serviços liderou as contratações no Recife, com 12,8 mil admissões, seguido pelo comércio e pela indústria. As mulheres foram a maioria nas novas contratações, com 1.631 empregos contra 1.535 para homens. Quanto à faixa etária, o maior crescimento ocorreu entre os 18 a 24 anos, totalizando 1.498 novos postos de trabalho.

