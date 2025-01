A- A+

Clima Pernambuco sediará conferência internacional sobre adaptação às mudanças climáticas Evento é resultado de articulação do Governo do Estado e será momento de preparação para a COP30

Pernambuco será o primeiro estado da América Latina a receber a Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas (CBA), evento de relevância global que ocorrerá no Recife entre os dias 12 e 16 de maio. A conferência, organizada pelo International Institute for Environment and Development (IIED), conta com a parceria do Governo de Pernambuco e do Instituto Clima e Sociedade (ICS), reunindo cerca de 300 participantes de diversos países.

A CBA19 tem como objetivo promover a troca de experiências entre governos, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa e financiadores sobre boas práticas e inovações em adaptação climática em comunidades vulneráveis.

Em Pernambuco, o evento será coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) e pela Secretaria da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (Saespri), que serão responsáveis pela logística e articulação local.

A conquista de Pernambuco como sede da CBA19 é fruto da articulação realizada pela Semas-PE durante a London Climate Action Week, em junho de 2024. O estado foi o único do Brasil a apresentar suas políticas climáticas na conferência internacional e, a partir do contato entre a secretária Ana Luiza Ferreira e representantes do IIED, foi escolhido para sediar o evento.

“Há uma sinergia profunda entre os objetivos da CBA e as políticas ambientais do Governo de Pernambuco, pois temos a justiça socioambiental como principal diretriz de atuação. A CBA é uma conferência de grande relevância internacional que aborda o impacto das mudanças climáticas nas comunidades e nos territórios. Tê-la em nosso estado é um reconhecimento de que estamos no caminho certo”, comemora Ana Luiza.

O evento também será uma oportunidade de preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro. A programação da CBA19 estará estruturada em três temas centrais: adaptação liderada localmente, adaptação de base comunitária no contexto urbano e natureza e adaptação, com foco em conhecimentos tradicionais e práticas locais.

Organizações sociais interessadas em contribuir com a conferência podem submeter propostas até 17 de fevereiro, por meio do site do IIED. As sessões devem abordar a questão central do evento: “Como podemos obter uma adaptação justa e equitativa?”. Além das palestras e painéis, a programação incluirá visitas a comunidades locais e eventos externos.

